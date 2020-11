Celos, desconfianza, gritos, empujones y violencia física: el oscuro pasado amoroso de Eleazar “N”

(Foto: Fb/Eleazar Gómez)

La agresión que la modelo peruana Stephanie Valenzuela presuntamente sufrió por parte de Eleazar “N” revivió los diferentes episodios violentos que el actor protagonizó en el pasado con sus ex parejas, quienes se han unido para revelar escabrosos detalles y relatos oscuros de las relaciones tormentosas que vivieron y en las que predominaron el control, el miedo, los gritos y hasta los encontronazos físicos.

La semana pasada se dio a conocer que Eleazar “N” fue detenido por supuestamente haber golpeado, mordido e intentado estrangular a su novia Stephanie Valenzuela.

Conforme avanzaron las horas se supo que el ataque ocurrió en el departamento de Valenzuela, ubicado en la colonia Nápoles, y justo después de una velada romántica entre la pareja en la que incluso pensaron en comprometerse en matrimonio.

“Lo que tengo entendido, y por lo que me contaron los vecinos, es que en el departamento se escuchaban gritos de auxilio. Hasta que mi hermana se escapó de él porque le mordió la cara y la ahorcó. Tiempo después, mi hermana bajó las escaleras y los vecinos me dijeron que bajó semidesnuda y ellos la ayudaron, le pusieron una bata y posteriormente llegó la policía”, relató el hermano de la modelo al programa Venga la Alegría.

Eleazar N y Tefi Valenzuela (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Eleazar “N” fue ingresado al Reclusorio Norte en la Ciudad de México y vinculado a proceso, por lo que deberá continuar con su proceso en prisión hasta que su situación jurídica se decida en su próxima audiencia realizada en dos meses.

Stephanie Valenzuela se pronunció sobre lo que sufrió la semana pasada: “Yo confío plenamente en la justicia mexicana, he demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad(...) Solamente voy a dejar que la justicia siga su curso. No puedo dar más declaraciones porque hay una audiencia y es mi abogado quien se va a encargar de eso”.

Tras conocerse este episodio violento, a la mente volvieron otras conductas problemáticas del actor de 34 años, que se ha vinculado sentimentalmente con Jeanette Karem, Elia Ezrré, Vanessa López y hasta Danna Paola.

Hasta ahora han sido las tres primeras quienes han relatado los maltratos que vivieron con su ex novio y que incluso necesitaron ayuda psicológica para afrontar las agresiones que aún recuerdan con mucho dolor.

Las imágenes de las lesiones que habría provocado el actor a su novia

Jeanette Karem

Con voz entrecortada y el llanto a flor de piel, Jeanette rompió el silencio hace unos días y comentó que ella se siente muy identificada con lo que vivió Stephanie Valenzuela.

“Yo anduve un año y medio con Eleazar y cortamos hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo, porque es algo que me dolió mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo explicar y me causó heridas muy profundas dentro de mí. Durante el año que estuvimos saliendo, sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, contó en entrevista con el programa matutino, Venga la Alegría.

La joven resaltó que está decidida a emprender acciones legales contra Eleazar “N” para evitar que su experiencia se repita y continúe la violencia hacia la mujer: “Ya me decidí a que también lo voy a denunciar. De hecho, ya me asesoré con mi abogado, me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo y justamente lo hago para que la denuncia de Stephanie tenga más fuerza. Tal vez mi denuncia ya no tenga tantas consecuencias, pero servirá como un antecedente de la violencia que él ejerce”.

Vanessa López

Vanessa López sobre ataque de Eleazar Gómez

Una de las primeras mujeres en denunciar este tipo de conductas del actor fue López, una modelo que entabló una relación con el actor por 10 meses, tiempo en el que vivió violencia física y verbal por parte del actor.

“Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años... Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien”, aseguró a través de sus redes sociales.

Cuando se destaparon las razones de la ruptura entre Vanessa y Eleazar en 2017, fue éste quien buscó limpiar su imagen y aseguró en el programa Hoy que todo era mentira.

“Son comentarios y acusaciones sin pies ni cabeza, sin fundamento, y que vienen de una persona que no tiene ninguna intención buena hacia mi persona, es una ex pareja mía y no tengo nada que comentar al respecto. Me duele el haber compartido tanto tiempo con una persona sin saber quién era realmente”, sentenció.

Elia Ezrré

Explicó que aunque al principio todo parecía idílico, las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer. (Foto: Instagram @eliaezrre)

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la modelo Elia Ezrré contó que salió con el intérprete de Rebelde durante 11 meses en 2017. Entonces ella tenía 19 años, y él 30. Explicó que aunque al principio todo parecía idílico, las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer.

“Fue una relación en la que iniciamos rápidamente. Nos conocimos, y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Y durante ese tiempo, pues al principio era todo perfecto, era el hombre más amoroso, más atento, más detallista. Pero sin embargo, tanta perfección siempre tiene algún error...”.

Ezrré incluso ventiló un evento que aún recuerda con dolor: “Empezamos a pelear y yo me quise ir, y me costó demasiado trabajo salir del departamento. Demasiado trabajo. Duré fácilmente unas cinco horas peleando con él. Yo no tengo tanta fuerza. Pero sí me defendí como pude, me salí, intenté pedir ayuda a los vecinos, los cuales me la negaron. Vivíamos en el piso número 15, y tuve que correr todas esas escaleras abajo para poder pedir ayuda a los guardias del lobby. Les dije que si podían subir conmigo para poder sacar mis cosas, me dijeron que sí. Pero al momento de subir, Eleazar cerró la puerta, y tuvimos que empezar a discutir”.

Danna Paola

Aunque la intérprete de Sodio o Mala fama jamás ha confirmado su romance con Eleazar “N”, se sabe que vivieron un tórrido romance hace más de 10 años, cuando ella aún era menor de edad.

Aunque la intérprete de Sodio o Mala fama jamás ha confirmado su romance con Eleazar “N”, se sabe que vivieron un tórrido romance hace más de 10 años, cuando ella aún era menor de edad.

En más de una ocasión se ha rumorado que la protagonista de Élite también padeció por el comportamiento violento de su ex novio.

Fue la periodista Pati Chapoy quien hace unos días le pidió que rompiera el silencio sobre lo que vivió con Eleazar: “Sería algo bueno para todas las mujeres que ella (Danna Paola) se sumará a las denuncias”.

Y es que tras unos años de estar juntos, cuando la intérprete de Oye Pablo tenía alrededor de 18 años vivió un momento incómodo al discutir con el actor en un lugar público y fueron captados por la revista TV Notas.

La publicación impresa destacó en aquel entonces que Eleazar emitió palabras altisonantes en contra de la joven actriz, tales como: “eres una pin** put***, perra”. Sin embargo, ella respondió a tal agresión con la expresión “y tú un maricón”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me lastimó, me causó heridas profundas”: terribles revelaciones de Jeanette Karam, ex novia de Eleazar Gómez

“Puede tener consecuencias muy graves”: Vanessa López, ex novia de Eleazar Gómez, habló sobre el arresto del actor

Elia Ezrré, ex novia de Eleazar “N”: “Simplemente jugaba con tu mente y te manipulaba a su antojo”

Peleas, acusaciones y drama: así fue la turbulenta historia de amor de Eleazar Gómez y Danna Paola