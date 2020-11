Asustado y sin privilegios: así pasa Eleazar “N” sus primeros días en prisión

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez)

La vida de Eleazar “N” dio un giro radical desde que supuestamente agredió a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. El actor poco a poco ha pedido oportunidades de trabajo y diferentes personas se han deslindado de su caso, lo que lo ha llevado a tener días muy tristes adentro del Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido en la espera de la definición de su proceso legal.

El abogado Froylán Díaz Elizalde explicó que el histrión de 34 años ha tenido varios sentimientos desde que fue detenido la semana pasada, luego de que presuntamente atacó a su pareja horas después de haberse comprometido en matrimonio.

El defensor mencionó que no ha sido fácil para el actor, pero poco a poco comienza a asimilar lo que está viviendo en este mediático proceso.

“Poquito más tranquilo, espantado pero ahí va. Es algo normal, hay veces que uno no sabe lo que hace pero yo creo que está un poco más consiente”, declaró ante los medios de comunicación.

Señaló que Eleazar “N” no tiene ningún privilegios dentro del Reclusorio Norte, a pesar de que es una figura pública.

Destacó que no tienen temor ante la estabilidad emocional del actor: “No atentar contra su vida, pero sí estar en un reclusorio es algo que no se le desea a nadie y menos a un joven como él”.

Díaz Elizalde recalcó que las autoridades están poniendo más atención sobre este caso, ya que los protagonistas son personalidades de la farándula mexicana.

Agregó que por ahora los testimonios de ex parejas del actor no afectarán el caso, ya que no existen denuncias formales y “todo quedó en pleitos normales de noviazgo”.

El mismo abogado ya había dado un panorama del estado de ánimo de Eleazar “N” en el Reclusorio Norte, donde fue recluido por el delito de Violencia Familiar Equiparada debido a la relación que sostenía con la modelo peruana.

“Está asustado, intranquilo. Está en el reclusorio, una persona que no debe estar ahí por equis o ye, pero está ahí”, dijo contundente el defensor en entrevista con el programa Venga la Alegría.

El defensor dio un panorama más amplio de la situación que podría enfrentar Eleazar “N”, quien podría estar preso hasta seis años si las autoridades mexicanas lo encuentran culpable.

“Por el delito es de uno a seis años, pero se te baja a la media y se puede salir bajo fianza o con amparo. En el peor de los casos podría estar hasta seis meses en el Reclusorio Norte”, afirmó.

Eleazar “N” continuará su proceso legal desde el Reclusorio Norte ubicado en la Ciudad de México, donde esperará a que su situación jurídica se decida en su próxima audiencia realizada en dos meses.

En cuestión de días, el histrión ha ido quedándose solo y sin el respaldo de las personas que hasta ahora habían trabajado con él.

El representante Joe Bonilla, quien hasta ayer fue mánager de Eleazar “N”, se deslindó del proceso que las autoridades mexicanas siguen por las agresiones contra la modelo peruana, Stephanie Valenzuela.

“Debido a la situación legal por la que está atravesando Eleazar “N”, hemos concluido su representación artística”, se lee en el documento difundido por el responsable de la empresa Latinvasion agency.

Esta noticia llegó después de que el productor Nicandro Díaz anunció que el histrión ya no forma parte de la telenovela de Televisa, protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar “N”, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela ‘La mexicana y el güero’, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días”, informó en un comunicado el reconocido productor.

