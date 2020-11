Otra crítica de Chumel Torres a López Obrador: así reaccionó a la posibilidad de que use cubrebocas

El conflicto que tiene Chumel Torres contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los que más polémica ha causado dentro de las redes sociales, y es que el chihuahuense es uno de los más feroces críticos que parece poner en su agenda principal cualquier desliz que tenga el presidente.

Y es que el día de hoy, Torres volvió a hacer tema al presidente de México luego de que criticara que sigue sin hacer uso del cubrebocas, una de las medidas sanitarias más importantes que han recomendado algunos epidemiólogos. En la mañanera de este tres de noviembre, AMLO afirmó que sólo usaría el cubrebocas “por respeto hacia la gente” y declaró que “no está demostrado que sirva” para evitar el contagio de COVID-19. Así lo dijo:

Ante esto, Chumel realizó el siguiente comentario en Twitter aunque no adjunto la cuenta del presidente directamente ni lo nombró:

De la misma forma, el día de ayer, Torres dirigió un comentario en el que se refirió a las elecciones presidenciales de Estados Unidos pero haciendo referencia a AMLO, con un tweet en el que dijo lo siguiente “Mañana se sabe quién va ser el jefe de AMLO, ¡qué nervios!”. Para sumarle a la polémica, este comentario recibió el apoyo del ex presidente Vicente Fox, quien siguió el hilo del comentario y colocó la frase “si que emoción”.

Pero el episodio que más resquemor causó entre el mandatario y el influencer fue aquél en donde puso un apodo hacia el hijo de AMLO y de Beatriz Gutiérrez Müller, llamándolo “Chocoflan” y que le ganó ser el blanco de críticas por los seguidores de la pareja presidencial.

Esto no es todo, sino que las redes sociales se volcaron para recordarle la cantidad de comentarios con tinte ofensivo y burlesco relacionados con temas tan sensibles como el racismo, el clasismo y el respeto hacia la audiencia en general.

Por su parte, el mismo Chumel se dedicó a defender su argumento como una broma y afirmó que restringir el uso de la comedia en cualquiera de sus variantes (incluyendo las más ofensivas) era atentar contra la libertad de expresión, sin embargo, el daño estaba hecho y esto le costó la salida de diversos espacios, como fue el final de su programa “Chumel” con Chumel Torres que tenía con la plataforma de contenido del canal HBO.

Para sumar a la polémica, también había sido invitado a hablar sobre el tema del racismo y la discriminación por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en donde debatiría sobre el tema con el actor Tenoch Huerta y con Maya Zapata, pero del cual fue posteriormente retirado de la mesa del debate luego de que los usuarios de la red social Twitter hicieron tendencia con el hashtag #ChumelChillón. En este agregaron los tweets que ha hecho el influencer en donde se reunieron los comentarios más polémicos y agresivos.

Los internautas argumentaron que Torres era un ejemplo de una persona racista y clasista y criticaron que se le invitara a hablar del tema de la discriminación cuando “él mismo era un ejemplo de los que lo ejercen”.

La discusión llevó a una confrontación directa contra Beatriz Gutiérrez en las redes sociales, quien reclamó acerca de los comentarios contra su hijo, quien además es menor de edad. Y aunque Chumel Torres se quejó de que “en ningún momento se disculparía ante el poder”, como dijo en un tweet, sí le dedicó una disculpa a Beatriz y a Jesús Ernesto López Gutiérrez. Así decía el tweet:

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta