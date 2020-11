“No es necesario estar gritando”: Irina Baeva respondió a comentarios de la madre de Geraldine Bazán

El actor Gabriel Soto y la modelo Irina Baeva respondieron a las declaraciones que hizo la semana pasada la madre de la actriz Geraldine Bazán, la señora Rosalía Ortiz, quien había criticado a la pareja, en especial a Baeva.

Y es que Gabriel Soto se habría pronunciado en contra de la nueva pareja de Geraldine Bazán, el empresario Luis Rodríguez Murillo, criticándolo de ser un hombre con fama de ser mujeriego y que no le gustaría que sus hijas tuvieran contacto con ese tipo de personas pues podría inculcarle malas enseñanzas a las pequeñas.

Ante esto, Rosalía Ortiz salió a defender a Murillo y dijo que hay que darle el beneficio de la duda y no basarse en rumores para atacar a los demás.

A pesar de la diferencia de opiniones, la señora Rosalía dijo que tiene una relación de respeto con Gabriel Soto y afirmó que cada día pide, tanto por él como por su hija, para que no les falte trabajo y les vaya bien en todo lo que hagan:

Como siempre le pido a los productores, por favor, que siempre tenga trabajo mi yerno, eso se los pido, a mí no me importa qué haga con las demás personas, pero mi yerno y mi hija, por favor señores productores y productoras les pido de la manera más atenta que los tengan ocupados, con la sana distancia y es yo, lo que deseo a mi yerno, ex, ex, para que no se enoje