“Ay yo soy la víctima”: la madre de Geraldine Bazán respondió con ironía a Gabriel Soto y se refirió al romance con Irina Baeva

Después de tanto tiempo y distancia de por medio, uno pensaría que el escándalo que vivieron tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto e Irina Baeva había quedado superado, pero lo cierto es que recientemente ha llegado un cambio importante a la vida de Geraldine, una nueva pareja. Pero Soto no está tan de acuerdo con la nueva relación de su ex esposa.

Ante esto, la madre de Geraldine, Rosalía Ortiz habló con el programa Suelta La Sopa sobre las reacciones que su ex yerno tuvo para con la actual pareja de Bazán, pues según algunas versiones no le parece nada positiva la presencia de Luis Rodríguez Murillo, el empresario que ahora es la media naranja de la actriz. Doña Rosalía le mandó el siguiente mensaje a Gabriel Soto:

Y es que anteriormente, Soto había hecho algunos comentarios en contra de Rodríguez Murillo pues no le parecía convincente que fuera una buena pareja y lo acusó de ser un mujeriego que podría dar un mal ejemplo para las hijas que procreó a lado de Geraldine. Luego de las declaraciones de Gabriel, la misma Geraldine salió a defender a su pareja y dijo que ella no tomaría en cuenta lo que se dice de él pues luego de vivir con Luis Rodríguez un tiempo, descubrió que se tratan de puros rumores.

En este caso, la señora Rosalía salió en defensa de Murillo igualmente y además decidió soltar un golpe directo a lo que sucedió entre Gabriel Soto e Irina Baeva, un conflicto que destacó por el involucramiento de los medios entre las declaraciones de los tres, entre los que hubo acusaciones hasta de brujería. Rosalía volvió a criticar la actitud que tomó Baeva y se refirió así a las actitudes de la modelo de origen ruso:

No sólo eso, sino que la señora Rosalía también lanzó un duro comentario hacia el reciente viaje que hizo Baeva a Nueva York, en donde se hizo distintas fotos y videos en vivo, presumió su apartamento cerca del Central Park y hasta realizó un escándalo con uno de los reporteros de Suelta La Sopa:

Claro, depende mucho de la educación familiar, y bueno pues más si no está tu familia aquí y no habla el idioma, pues no se entera de lo que estás haciendo. Pero tiene muy buen publirrelacionista, le pagan al manager, le pagan la publicidad, y hasta manda al publirrelacionista a Nueva York con ella para que le estuviera sacando las fotos, yo creo que eso cuesta, pues que la siga apoyando, ¿no?

Sin embargo, a quien posteriormente sí rescató de las críticas fue a Gabriel Soto, de quien dijo que siempre va a pedir a Dios por él y que espera que siempre tenga trabajo y al final hasta terminó por poner un poco de distancia llamándolo “ex yerno”:

Como siempre le pido a los productores, por favor, que siempre tenga trabajo mi yerno, eso se los pido, a mí no me importa qué haga con las demás personas, pero mi yerno y mi hija, por favor señores productores y productoras les pido de la manera más atenta que los tengan ocupados, con la sana distancia y es yo, lo que deseo a mi yerno, ex, ex, para que no se enoje