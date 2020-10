Su aventura en Nueva York terminó: Irina Baeva regresó a México, pero Gabriel Soto no estuvo para recibirla

La estancia en Nueva York de Irina Baeva terminó y después de casi un mes, la modelo y actriz rusa regresó a nuestro país, aunque su novio Gabriel Soto no la recibió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Después de compartir su felicidad por encontrarse en La gran manzana, perfeccionar su inglés, conocer a Sarah Jessica Parker y hasta protagonizar un escándalo con un reportero, Irina Baeva llegó a la capital de México esta semana para reanudar sus actividades laborales y reunirse con su pareja sentimental.

Baeva declaró la semana pasada que extrañaba mucho a Gabriel Soto, quien no estuvo presente en su arribo al país porque se encuentra grabando la telenovela Te acuerdas de mí en Huatulco, Oaxaca.

A pesar de esta gran ausencia, la también actriz se dio tiempo de aclarar varios rumores que hay a su alrededor y su felicidad por retornar a México después de algunas semanas.

“Increíble, feliz de estar de regreso. México es mi segunda casa, mi primera diría yo. Creo que estoy más tiempo aquí que en Rusia, definitivamente, pero si increíble la verdad que disfrute muchísimo toda la experiencia”, declaró para los medios de comunicación presentes en la terminal aérea de la Ciudad de México.

Mencionó que jamás tuvo intención de quedarse en Nueva York, aunque sí resaltó que muchas veces sus comentarios son malinterpretados y esto causa confusión.

Destacó que su relación con Gabriel Soto permanece intacta a pesar de que estuvieron separados por casi un mes, aunque no descarta continuar en la búsqueda de sus objetivos.

“No es cierto, no, para nada, (un distanciamiento) la verdad sí que tengo muchos sueños por cumplir y eso viene más adelante, no me gusta hablar de esas cosas antes de que se cumplan, porque finalmente de eso se trata, de que una vez que los éxitos y los pasos de una hablen por sí solos finalmente”, concluyó.

Baeva no comentó cuando por fin se reencontrará con su pareja, pero se espera que sea en los próximos días.

(Foto: Instagram de Irina Baeva)

La estancia de ensueño en Nueva York

La modelo rusa viajó a Estados Unidos para perfeccionar su inglés, pero en esta aventura logró cumplir varios sueños como ver a viejos amigos, pasear por las calles de La gran manzana y hasta conocer a la actriz Sarah Jessica Parker, protagonista de una de sus series favoritas: Sex and the city.

Baeva dio a conocer este encuentro a través de redes sociales, donde también reveló varios detalles como que la intérprete norteamericana le prestó unos zapatos para una sesión de fotos.

“Estamos en Central Park haciendo un shooting muy especial, lo estamos haciendo en Nueva York y eso ya lo hace muy especial; pero aparte este lindo detalle que tuvo Sarah Jessica Parker cuando supo que haría estas fotos y me dijo que si quería usar sus zapatos”, comentó la novia de Gabriel Soto en sus historias de Instagram.

La actriz de 27 años destacó que su colega internacional eligió los accesorios de manera muy meticulosa y los diseños le encantaron: “Le dimos la vuelta a la boutique y escogió cuatro pares de zapatos que me terminó prestando. Son estos (una bolsa), pero eso hace este shooting más especial aún”.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para la modelo rusa y es que a su llegada a Nueva York protagonizó un enfrentamiento con un reportero de Suelta la sopa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Los drásticos cambios de Irina Baeva a través de los años

El encuentro de Irina Baeva y Sarah Jessica Parker fue más allá: la actriz de “Sex and the City” le prestó a la rusa unas zapatillas

El reportero que “persiguió” a Irina Baeva da su versión sobre la polémica en Central Park