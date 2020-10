Los días más oscuros de Consuelo Duval tras contraer COVID-19: Andrea Legarreta y Yuri la apoyaron incondicionalmente

(Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Consuelo Duval padeció COVID-19 hace unas semanas y desde entonces ha revelado que le dejó algunas secuelas como la dispersión mental o fatiga excesiva, pero aunque ya superó por completo el coronavirus aún recuerda con pesar los momentos más duros de su contagio y a las personas que la apoyaron para superar este duro embate del destino.

La famosa comentó que desde el inicio de la pandemia tuvo miedo, pero sus temores se intensificaron tras conocer su diagnóstico positivo y que la enfermedad se alojó en su cerebro.

Explicó que ella tuvo claro el momento en que su vida se complicó a raíz de que le detectaron la enfermedad, en plena grabación del exitoso reality show de Televisa.

“Todo nació en La máscara, programa número seis. Algo estaba pasando, Omar Chaparro se sentía mal; tomemos en cuenta que soy hipocondriaca y que le tengo terror a la muerte, ya no, ya me estoy amigando con ella”, contó Duval en La Saga, programa conducido por Adela Micha.

Consuelo Duval confirmó su contagio de COVID-19 (IG: consueloduval)

“Algo malo está pasando, mis ojos no están del color que tienen que estar. Me hacen la prueba del hisopo y dije ‘no Diosito porque estuve con mi hermana que tuvo cáncer de mama y estuve con mi hermano que es diabético...’ y entonces todo el programa, que lo va a notar la gente estoy entreviendo el programa y si tengo COVID”, recordó sobre el día en que detectó sus primeros síntomas.

Para Consuelo Duval eran claras los mensajes que su cuerpo le daban aquella tarde: “Terminamos de grabar, me veo el color de ojos, la rojura en mis ojos y digo ‘esto no es normal porque algo están gritando mis ojos’”.

La actriz confesó que el resultado de su prueba lo conoció llena de “ansiedad” y “la angustia” porque para ella la enfermedad era un sinónimo de muerte.

Al recibir el mensaje de su enfermera nuevamente el miedo la embargó, pero los sentimientos encontrados prevalecieron: “Es como un capítulo de la Rosa de Guadalupe”.

“Como que se puso una nube negra sobre mi cabeza, yo no sabía si ese día tendría la oxigenación o me iría al hospital”, añadió en su relato.

Consuelo Duval explicó que tras conocer su diagnóstico se sintió muy sola porque la gente a su alrededor se apartó de ella, incluidos sus familiares más cercanos, como sus hijos o hermanos.

“Era una tristeza”, reflexionó sobre la ocasión que quedó aislada porque nadie podía estar cerca de ella.

En medio de esta crisis de salud, mental y personal, la comediante famosa por su interpretación de La Nacaranda recurrió a dos de sus grandes amigas, Andrea Legarreta y Yuri.

“Andrea Legarreta, que también le dio, un día le hablé llorando y me trataba como niña chiquita. A Yuri yo le hablaba”, aseguró.

Consuelo Duval reveló en una entrevista para Sale el Sol las secuelas que le dejó la COVID-19 en su organismo.

(Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Sí, tengo secuelas. Tengo como un poquito de dispersión mental. Me estás platicando algo y me voy a otra cosa”, se sinceró.

A raíz del coronavirus, Consuelo Duval se sometió a diversos análisis porque su estado de salud no es tan bueno como pensaba, con el fin de mejorar su calidad de vida y de poder ver qué daños le causó el virus a nivel general.

“A veces de la nada me dan muchas ganas de dormirme y, mira, después de esto estoy poniendo mucha atención en mi salud. Ayer fui a un doctor, hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable porque me espantó mucho, me sentí en riesgo”, precisó.

