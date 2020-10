Octavia Spencer y la relación con Keanu Reeves: nunca se ha perdido un filme del actor

Justo a mediados de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos, Octavia Spencer celebró uno de sus cumpleaños más importantes: los 50 años. Lamentablemente, la actriz del remake de “The Witches”, no pudo pasar este especial día como lo había planeado.

La actriz narró durante una entrevista con Jimmy Kimmel que planeaba hacer una cena y después un descanso en Hawái con 10 invitados. Pero, a pesar de la cancelación de este plan y el cobro de la aerolínea por el viaje que no se hizo, su cumpleaños fue hecho muy especial gracias a los amigos que tiene dentro de la industria. Entre sus numerosos colegas y varios de sus amigos le hicieron un video de tributo.

No fue el cumpleaños que planeé, pero mis amigos armaron esta sorpresa para mí, de la que yo no sabía. Consiguieron a mucha de la gente con la que he trabajado y que me caen bien, para que hicieran un video especial para mí