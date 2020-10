Un homenaje en los Latin Billboard y un disco: Armando Manzanero no para en medio de la pandemia de COVID

(Foto: Instagram de Armando Manzanero)

Esta tarde vi llover, Somos novios, Adoro, Nada personal, Contigo aprendí y No, son algunas de las canciones que consagraron la carrera del cantautor mexicano, Armando Manzanero, quien esta noche recibirá el galardón a la Trayectoria Artística y será homenajeado durante la ceremonia de los Latin Billboard 2020.

El músico yucateco tendrá una noche muy especial durante la gala que reconoce lo mejor de la música latina y es que además de obtener un premio por su música, también tendrá una presentación especial al lado de otros grandes exponentes contemporáneos, como Pablo Alborán o Luis Fonsi.

Este particular evento permitió a Infobae México conversar con el artista, considerado uno de los compositores más importantes de la música romántica en español.

Manzanero habló de su alegría por ser reconocido a los 84 años, el interés por resaltar el amor en sus temas más emblemáticos, los proyectos que tiene en puerta, su posición en contra de las presentaciones a través de streaming y hasta su opinión hacia algunos de los compositores actuales, quienes por su música están en el ojo del huracán.

(Foto: Instagram de Armando Manzanero)

La trayectoria de Armando Manzanero comenzó en el año de 1957 cuando llegó a la Ciudad de México para desempeñarse como pianista y en busca de alguna oportunidad como compositor, pero pronto la vida le tenía una nueva vertiente artística para convertirse en uno de los acompañantes de grandes cantantes de la época en la década de los 60.

Durante esta misma época ganó varios reconocimientos por su trabajo como en el Festival de la Canción en México o el Festival de la Canción en Miami, lo que lo impulsó en 1967 a grabar su primer disco titulado Mi primera grabación.

Este álbum inicial fue sólo el comienzo de una larga carrera artística que hoy será galardonada. “Estoy inmensamente satisfecho, muy halagado, sobre todo por los años que tengo y creo que la voy a pasar muy bien, porque voy a ir a buscarlo y no me esperaré a que me lo traigan”, comentó a esta casa editorial.

Su compromiso y amor hacia su profesión, iniciada hace más de 60 años, lo llevó a no detenerse a pesar de la pandemia, siempre reforzando las medidas de seguridad porque por su edad es una persona que podría ser vulnerable ante un contagio de COVID-19.

“Me la paso trabajando como si no pasara nada”, confesó el cantautor que recientemente grabó una colaboración, está en el proceso de elaborar un álbum inédito y está a la espera de volver a presentarse ante su público, aunque se rehúsa a organizar un espectáculo transmitido a través de una plataforma digital.

(Foto: Instagram de Armando Manzanero)

“Estoy terminando un disco con un gran arreglista que se llama Manuel Ortiz; estoy en pleno apogeo de una producción de todo lo que tengo suelto, de todo lo que he compuesto porque no quiero que se quede desbalagado por allá y que nadie sepa dónde están. Quiero dejar todo en orden” comentó sobre lo que actualmente ocupa su tiempo.

Sobre la idea de presentarse en alguna plataforma web, Armando Manzanero tiene clara su postura. “No me gusta, ya lo hice una vez, fue horroroso cantarle a unas cámaras, a unas luces, y cuando uno termina (en vivo) es muy agradable oír un chiflido o una gran ovación, (en cambio) es más frío el streaming que bailar con la hermana”, contó el artista mexicano que está a la espera de reponer la fecha del concierto “Piano contra piano”, que se llevaría a cabo el 20 de marzo en la Ciudad de México y que tuvo que cambiarse por el arribo de la pandemia.

La experiencia de Armando Manzanero

En 85 años de vida y más de 70 de trayectoria artística, el cantautor yucateco ha privilegiado el amor en la mayoría de su discografía.

“No soy afecto el desamor. En cuestión de desamor me voy, me guardo y a otra cosa mariposa”, precisó.

(Foto: Instagram de Armando Manzanero)

Precisamente este sentimiento lo ha llevado a casarse con cinco mujeres diferentes, pero ahora, en medio de la crisis sanitaria, encontró un remedio para pelear con su esposa.

“Tengo cuidado de que cuando estoy hablando con mi mujer y me doy cuenta de que está aburrida de todas las pendej**s que le voy hablando... tomo mi patín y me voy. Le digo ‘ya estoy cayendo mal y me voy’. Tengo esa buena obra”, confesó entre risas.

La misma experiencia le permite a Armando Manzanero hablar de los nuevos compositores, ya que también es el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

“Si el público acepta las cosas no hay nada de qué hablar, porque cuando algo no gusta pues lo desdeñan y no lo toman en cuenta; pero si lo aceptan, si lo compran, si tiene 23, 25 o 30 millones de seguidores de las benditas redes sociales, pues quiere decir que está bien y está bien quien lo consume. Lo único que tenemos que hacer los compositores mexicanos cómo Carlos Macías, como Leonel García, cómo Rubén Fuentes, es hacer música bonita, es con lo único que podemos o estar presentes”, concluyó.

