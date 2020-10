Latin Billboard 2020: lista de nominados y horario del primer festejo latino dentro de la pandemia

J Balvin, Ozuna y Bad Bunny cuentan con la mayoría de las nominaciones de la noche (Foto: AP)

La pandemia del coronavirus movió todo tipo de planes de la industria del entretenimiento, no obstante algunos festejos están haciendo un esfuerzo por regresar. Es por eso que el próximo miércoles 21 de octubre se celebrarán los Latin Billboard 2020, a casi seis meses de la fecha originalmente programada.

El escenario del BB&T Center en Sunrise, Florida será el escenario que recibirá a la premiación. En esta edición la actriz venezolana Gaby Espino fungirá como presentadora, además, personalidades como Jacqueline Bracamontes, Natalia Jiménez, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, entre otros harán apariciones durante la noche.

Por otro lado, artistas como Jennifer López, Maluma, Ozuna, Pitbull, Paulina Rubio, Pablo Alborán, Jesse y Joy, Wisin, Yandel y Luis Fonsi ya comenzaron a ensayar los números musicales que estarán en vivo.

“Regresar es súper necesario y me siento muy agradecido de estar aquí. De verdad se agradece mucho a esta producción maravillosa que haya organizado esto, pues es la única manera que tiene la gente de entretenerse y nosotros de enseñar nuestro trabajo”, afirmó el a la agencia de noticias EFE, el español Pablo Alborán.

Pablo Alborán se siente emocionado de volver a los escenarios (Foto: EFE/ Alberto Valdes)

Dos de los premios más importantes de la noche, uno será entregado a Enrique Iglesias por el mejor artista latino de todos los tiempos. Mientras que Armando Manzanero será galardonado con el Premio Billboard Trayectoria Artística, esto gracias a más de 50 años dentro de la música y por sus aportes a la misma.

Bad Bunny y Ozuna, son dos de los artistas de reggaeton con más de 14 nominaciones cada uno. Les siguen Daddy Yankee y J Balvin, con 12 nominaciones cada uno. También otros cantantes que buscan llevarse un premio son Anuel AA, Sech, Marc Anthony, Christian Nodal. Por su parte, Luis Fonsi, quien recibirá el Billboard a la canción latina de la década por “Despacito”.

El evento se realizará este próximo jueves en punto de las 19:00 horas, hora local y una hora antes se llevará a cabo la alfombra roja. Esta será una alfombra mucho más larga para poder permitir la distancia entre los artistas y los once equipos de prensa que han sido autorizados.

Medidas de seguridad

Los organizadores del evento pensaron en la seguridad de los asistentes, por lo que se creó un centro de pruebas para detectar contagios por el virus que creó la pandemia de Covid-19.

Armando Manzanero será galardonado debido a su longeva carrera (Foto: EFE/Oficina A. Manzanero)

Las tarjetas para poder accesar al evento contarán con una estampa como métodos de confirmación acerca de la asistencia de alguien. Además, los cubrebocas, la distancia de dos metros y más medidas de prevención serán obligatorias para quienes vayan al evento.

“Las medidas de seguridad sanitaria han sido impresionantes”, explicó el reggaetonero Wisin durante su paso en el área designada para entrevistas.

Los Latin Billboard serán transmitidos por Telemundo, así como en Telemundo Internacional.

Justo la semana pasada, se llevó a cabo una nueva ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards, en reconocimiento a los artistas que encabezaron las listas de popularidad entre el 23 de marzo del 2019 y el 14 de marzo del 2020. El escenario elegido para el evento virtual fue el Teatro Dolby de Los Ángeles, y la conductora, por tercer año consecutivo, fue Kelly Clarkson.

Post Malone fue el gran protagonista de la noche al quedarse con nueve estatuillas, entre las que se destacan la que reconoce al “mejor artista masculino” y al “mejor artista del año”, la categoría más importante. Mientras que Billie Eilish fue elegida como “mejor artista femenina” y su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue elegido como el mejor del año.

