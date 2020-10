Nicole Poturalski llenó de nostalgia su Instagram mientras está lejos de su novio Brad Pitt

La nacida en Bergkamen, al oeste de Alemania, se mostró al natural a sus 27 años y luciendo un bikini negro,

La modelo alemana, Nicole Poturalski, acaparó los reflectores mundiales cuando se confirmó que sostiene un tórrido romance con el aclamado actor estadounidense, Brad Pitt, a quien pudo enviarle un emotivo y misterioso mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La noticia de su relación trascendió, no sólo por la diferencia de edad con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, sino porque paralelamente mantiene un matrimonio con el empresario Roland Mary.

Poturalski utilizó sus redes sociales para compartir un críptico comentario, acompañado por una sensual fotografía, que en cuestión de horas causó furor en todo el mundo.

La nacida en Bergkamen, al oeste de Alemania, se mostró al natural a sus 27 años y luciendo un bikini negro, cubierta sólo por una camisa caída con la que dejó mucho a la imaginación. En la imagen resaltó la melena despeinada y atada en lo alto de su cabeza.

“Acogedoras mañanas lluviosas. Cuánto extraño viajar especialmente en esos tiempos...”, escribió la modelo alemana sin dar más detalles de su contenido.

El mensaje, aunque muy misterioso, pronto llamó la atención de sus más de 235 mil seguidores, quienes pronto pensaron que podría ser dirigido a su afamado novio, de quien podría estar distanciada por las restricciones a los viajes, impuestas en medio de la pandemia.

Nicole Poturalski no dio más pistas de si la publicación tenía algún tipo de dedicatoria, pero sí dejó claro en su cuenta de Instagram que prefiere los días nublados y que este sábado se encuentra muy bien y feliz.

Ésta no es la primera vez que se piensa que la modelo comparte mensajes cariñosos o crípticos relacionados con la vida de su novio. El mes pasado publicó un misterioso mensaje que dejó pensando a más de uno sobre el rumbo que tiene su actual relación sentimental y lo que la rodea.

“La gente feliz no odia”, escribió la joven de 27 años en su perfil de Instagram.

Este comentario fue escrito en medio de la intensa batalla legal entre su novio Brad Pitt y Angelina Jolie, quien supuestamente enfureció por el comportamiento de la recién descubierta pareja.

La estrella de Maléfica, según The Mirror, perdió el control cuando supo del viaje que Poturalski y Pitt hicieron a inicios de septiembre al Château Miraval, el castillo en la Provenza francesa que compraron hace unos años por USD 60 millones.

“Angie está furiosa y completamente aturdida que Brad pudiera rebajarse tanto”, contó una fuente al diario británico.

“Le da asco que esté viajando por Europa tan públicamente con esta chica, en lugar de mantenerlo en privado”, agregó el informante.

El romance entre Brad Pitt y Nicole Poturalski data de 2019 y es la primera relación que se confirma desde que el intérprete estadounidense se separó de Jolie.

Ambos fueron fotografiados juntos en el VIP en una actuación de Kanye West en el Hollywood Bowl en Los Ángeles en noviembre de ese año; nueve meses antes de que se conociera públicamente la relación.

Poturalski nació en Bergkamen, al oeste de Alemania, y es de ascendencia polaca.

Poturalski nació en Bergkamen, al oeste de Alemania, y es de ascendencia polaca. Su carrera sobre las pasarelas comenzó hace ya diez años y la ha llevado a desfilar en ciudades como Nueva York, París o Milán, y a posar para revistas de renombre como Cosmopolitan, Elle, o Marie Claire.

Es conocida bajo el pseudónimo Nico Mary en el ambiente profesional; mide 1.78, tiene ojos azules y sus medidas son 86-61-89 según figura en la página web de su agencia en Alemania.

Es representada por las famosas agencias de modelos A Management, Official Models, en New York, y NEXT Models en Los Ángeles.

