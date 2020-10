Aida Cuevas, entre la pandemia, la nominación al Grammy y su conflicto familiar: “Hay que darle tiempo al tiempo”

(Foto: Instagram de Aida Cuevas)

Cuarenta y cinco años se dicen fácil, pero para la cantante de regional mexicano, Aida Cuevas, significan toda su vida artística, tiempo en el que ha privilegiado su música y talento para alejarse de los chismes, pero siempre a la vanguardia de la industria promoviendo ahora un concierto virtual en nada menos que en el Auditorio Nacional, uno de los más importantes recintos de la capital del país y de todo México.

Una de las máximas exponentes de la música mexicana conversó con Infobae México sobre su evolución como cantante a lo largo de más de cuatro décadas y su manera de encarar la crisis sanitaria actual, pero sobretodo la emoción con la que planeó su gran celebración el próximo 17 de octubre y el deseo de ganar el premio Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera.

Aida Cuevas ha luchado ante un panorama muy adverso en la industria desde el inicio de su carrera, pero gracias a su constancia e insistencia en el medio ha logrado posicionarse a pesar de las adversidades para alcanzar el reconocimiento internacional.

“Yo canto música ranchera por convicción y no por moda, eso es muy importante porque cuando tú lo haces de corazón la gente lo siente, porque con este género no es nada más subirte a un escenario y cantar, es de sentirlo, es vibrarlo, apasionado con lo que haces y eso es reflejarlo durante tantos años”, comentó la cantante de 57 años.

A lo largo de su trayectoria, Cueva ha tenido que sobreponerse a varios obstáculos, pero especialmente a la depreciación de la música regional, a la búsqueda de nuevas oportunidades de manera independiente y hasta su expansión hacia las redes sociales.

“Soy una artista que empezó con el casete y que ha visto cómo ha evolucionado todo hasta llegar al digital, creo que he pasado por muchos momentos, incluso las disqueras se han vuelto un poco obsoletas por todo este tema, sin embargo qué puedo decir de 45 años de trayectoria artista ranchero que ha durado tantos años en este género”, mencionó.

“Llevo 10 años sin disquera porque no les interesa grabar a exponentes femeninas que cantan música ranchera, pero como todo hay que seguir manteniéndose y hay que sacar discos, yo tuve la oportunidad de grabar con grandes exponentes como Juan Gabriel y he compartido grandes escenarios con grandes artistas, pero creo que sí era más apoyado este género hace muchos años”, añadió.

Cuevas tiene claros dos referentes en la industria musical ranchera y que actualmente aún considera como las personas que más admira dentro de este género musical.

“Don Antonio Aguilar, como hombre, para mí es uno de los pilares de la música mexicana, de los mejores exponentes que ha habido, y doña Lucha Villa: para empezar la manera de interpretar y después de portar un traje de charro”, relató una de las pocas mujeres que se ha mantenido en la industria del entretenimiento por más de 40 años.

Aida Cuevas ha luchado ante un panorama muy adverso en la industria desde el inicio de su carrera (Foto: EFE/ Agencia MCR)

Reconoció que aunque hay muy poco apoyo hacia el género ranchero existen nuevas intérpretes interesadas en representar este tipo de música, lo que es bueno para atraer al público más joven y les dio algunas recomendaciones

“No tengo la fórmula exacta, pero creo que una de las cosas más importantes, además de la pasión, es trabajar, aquí no hay otra, lo que quieras hacer tienes que dedicarle el 100% para lograr tus metas”, resaltó.

“Creo que uno le echa más ganas cuando te das cuenta que estás sola nadando contra corriente. Yo soy muy entrona al defender lo que amo, así como defiendo mi música, defiendo mi bandera, defiendo mi himno nacional, soy muy patriota y me gusta lo que hago”, concluyó.

La incursión en nuevos formatos por la pandemia

“A todo se adapta el cuerpo, menos a no comer”, es la frase que Aida Cuevas utiliza para aceptar la nueva realidad de los espectáculos musicales.

La cantante tiene claro que antes de reanudar sus actividades musicales habituales deberá dar muchos conciertos por streaming, como el que ofrecerá el próximo sábado en el Auditorio Nacional para celebrar sus 45 años de carrera.

“Estoy feliz, estoy emocionada, porque no hay mal que por bien no venga, yo creo que si hubiera sido presencial, con público, tendríamos un límite y con esta modalidad estamos llegando hasta Europa, por eso es que el 18 de octubre (un día después) el Auditorio Nacional nos regala una hora de retransmisión para que se pueda ver hasta España, donde he trabajado mucho”, destacó.

La actitud de Aida Cuevas frente a la nueva normalidad en eventos musicales contrasta con su pesar por el confinamiento, por lo que acepta que ha tenido varias enseñanzas.

“Nos deja una gran lección, la de valorar las bendiciones, que son caricias, le llamo yo, de Dios, que nos regala para seguir adelante y para saber que vamos por buen camino... para mí valorar la libertad, que es lo más preciado que la vida nos puede regalar; entonces el no poder salir aunque estés cómodamente... creo que he valorado como nunca mi libertad", comentó.

En medio del confinamiento y ya alistando los últimos detalles de su gran celebración, la cantante está a unos días de saber si es la ganadora de un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera.

“Ojalá podamos traernos al final el premio para México. Sí es muy importante, es una palmadita en la espalda, porque si nos lo ganamos imagínate que emoción, sería el triunfo total, y si no, yo agradezco muchísimo a La Academia que me haya tomado en cuenta por novena vez”.

El conflicto entre los Cuevas

Aunque la batalla legal entre Aida y Carlos Cuevas ha acaparado los titulares durante los últimos meses, es la exponente de regional mexicano quien busca dar carpetazo al tema y esperar que su trayectoria hable por sí misma.

“Hay muchos chismes y no estoy acostumbrada a estar en este tipo de escándalos, a mí me apena en el alma y lo evito, lo voy a evitar toda mi vida porque no se puede agarrar a alguien para manchar una carrera que habla por mí, porque creo que afortunadamente mi trayectoria habla por mí, soy una persona bastante congruente con lo que digo y al final del día hay que darle tiempo al tiempo para que todo caiga por su propio peso”, señaló.

