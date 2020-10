“Cometo errores todo el tiempo”: las comprometedoras declaraciones de Lily James antes de su cita con Dominic West

La actriz Lily James se pronunció acerca de la importancia de “cometer errores”, “las aventuras amorosas” de la protagonista de la película Rebecca y su época de rebeldía, justo antes de ser captada en una situación comprometedora con el también famoso británico, Dominic West, quien está casado desde hace 10 años.

Los protagonistas de The Pursuit of Love fueron fotografiados el pasado domingo mientras cenaban al aire libre en un restaurante de Roma, Italia, pero este encuentro sorprendió porque James y West no dudaron en darse varias muestras de afecto, a pesar de que él aún continúa en una relación con la paisajista y aristócrata irlandesa, Catherine Fitzgerald.

El escándalo pronto explotó y aunque el actor de The Affair cerró filas en torno a su matrimonio, Lily James guardó silencio hasta que se publicó una entrevista que dio a la revista Harper’s Bazaar hace un mes para promocionar su más reciente película Rebecca, en la que se abordan distintas aventuras amorosas de su protagonista.

La actriz resaltó la importancia de cometer errores, su búsqueda por aceptarse tal cual es y su defensa hacia la rebeldía.

Lily James habló de la importancia de cometer errores

La famosa de 31 años resaltó la importancia de rebelarse ante las críticas y privilegiar la opinión que tienes sobre ti mismo.

“Siempre fui una adolescente rebelde y creo que es importante para nosotros rebelarnos todo el tiempo, especialmente contra la crítica, porque la crítica puede ser útil si es constructiva, pero a veces puede sentirse muy personal o como un ataque contra ti y eso es realmente difícil. Todavía estoy aprendiendo... y creo que estoy desarrollando una piel más gruesa, porque todo lo que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo y cómo se sienten las personas que amas”, comentó para la publicación.

Lily se confesó con la editora de Harper’s Bazaar, Charlotte Brook, sobre su lado más vulnerable y la aceptación que tiene por los errores propios.

“Creo que cometo errores todo el tiempo y de eso se trata la vida. Yo nunca querría huir de una situación o ser demasiado frágil para no actuar, creo que es mejor arrojarse y cometer errores con un corazón abierto; tus instintos son correctos, incluso si están equivocados, porque estás dispuesto y sabes que puedes recuperarte de tus errores y aprender de ellos”, aseguró en la charla íntima para promocionar la cinta de Netflix, Rebecca.

Lily James regresó al trabajo el pasado martes para continuar con la promoción de Rebecca (REUTERS/Lisi Niesner)

Lily James también defendió el comportamiento de la protagonista de esta cinta: “Ella fue en contra de todas las normas como mujer, desobedeció a su esposo y tuvo aventuras, fue básicamente brillante y eso fue solo en los años 30; la gente le tiene miedo a las mujeres cuando están desatadas y las mujeres son guerreras y eso es intimidante”.

Tras el escándalo, Lily James regresó al trabajo el pasado martes para continuar con la promoción de Rebecca; mientras que Dominic West apareció junto a su esposa Catherine Fitzgerald, para dar detalles de su situación sentimental actual.

“Nuestro matrimonio es fuerte y todavía estamos juntos”, aseguró el actor de 50 años.

La pareja apareció afuera de la casa matrimonial ubicada en Chippenham, Wiltshire, donde lucieron por momentos tensos, pero siempre con la actitud de defender su relación tras la controversia con Lily James.

Foto: Blair Getz Mezibov / lilyjamesofficial / IG.

West y Fitzgerald, casados desde 2010, estuvieron tomados de la mano e incluso se besaron frente a los medios de comunicación, a quienes también entregaron una carta con el mismo mensaje y firmado por ambos.

Aunque Fitzgerald lució comprometida en la defensa de su marido, una fuente cercana declaró al Daily Mail que se sintió “desconsolada, conmocionada y devastada”, por la publicación de las imágenes de Lily James y Dominic West.

