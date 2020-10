Por qué Andrea Legarreta dejó “Hoy” y se escapó a la playa: Alex Kaffie lo atribuyó a problemas con Magda Rodríguez

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Luego de que Magda Rodríguez fuera confirmada como productora de Hoy por un año más, el periodista Alex Kaffie insistió en que existen problemas al interior del programa matutino de Televisa y por esta razón la conductora Andrea Legarreta decidió ausentarse una semana para viajar a las paradisiacas playas de Huatulco, en Oaxaca.

De acuerdo con el comunicador, la presentadora pidió permiso para viajar y tomar un respiro ante la noticia de que Rodríguez continuará al frente del programa de revista.

“Toda esta semana va a estar ausente Andrea Legarreta porque le dieron una noticia que le cayó muy mal y le pidió una semana de licencia para digerir el trago amargo que le dieron el viernes, porque ella sabe el viacrucis que le espera todo el siguiente año”, dijo Kaffie en el programa Aquí contigo de El Heraldo TV.

Aunque Alex no fue claro en un principio, fue su compañera Ivonne Chávez quien preguntó si había sido por la noticia de Magda Rodríguez.

Alex Kaffie dio derecho de réplica a Magda Rodríguez (IG: kaffievillano /magdaproducer)

“Qué abusada eres, Ivonne me sorprende tu inteligencia”, afirmó Alex Kaffie ante las especulaciones sobre los conflictos entre la famosa productora sus empleados.

Ante esta respuesta, Chávez agregó: “Postearon Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín que se escapaban de emergencia y estaban en el avión... me imaginé, no sé por qué, que se van a tomar un respirito porque algo no les está cayendo bien”.

La misma Ivonne Chávez agregó que ha escuchado varios comentarios negativos acerca de la conducta de Magda Rodríguez. “Yo respeto mucho la forma de trabajar de los productores pero sí he visto, por ejemplo ahora que hablamos con Anel Noreña que nos dijo ‘pídele permiso... si ella da la autorización yo hablo’... pero sí veo que hay mucha rigidez y mucha gente se queja de los malos tratos”, concluyó.

Andrea Legarreta confirmó el pasado viernes que Magda Rodríguez continuaría al frente de Hoy por un año más: “Tenemos una noticia, ya saben que si dimes y diretes, que si quien va a producir, que si va haber cambios en el programa Hoy, que si ya es octubre, que si para enero. Pues les tenemos la noticia de quién va a producir por lo pronto, un año más el programa: pues nos quedamos todos”.

Con estas palabras, la presentadora quiso despejar los rumores, dudas y comentarios malintencionados que han acompañado a la emisión, a su productora y el elenco desde hace unas semanas.

La versión de Kaffie viene después de que la presentadora y su familia anunciaran que están en Huatulco, en Oaxaca, donde la más pequeña de la casa, Nina, llevará a cabo algunos proyectos laborales para su debut como actriz en la telenovela, Te acuerdas de mí.

“Agradecidos de vivir este día en familia, apoyando a nuestra pequeña @ninarubinl.️ Ella estará grabando #TeAcuerdasDeMi en uno de los lugares más bellos de nuestro país #LasBahíasDeHuatulco”, escribió Legarreta desde su cuenta de Instagram.

“Siempre hemos pensado que es deber de los padres apoyar a nuestros hijos, impulsarlos y enseñarles a luchar, prepararse para ser mejores cada día en todos sentidos y que crean en ellos mismos... Nuestras hijas nos han acompañado desde que llegaron a este mundo y nosotros a ellas, como familia es importante apoyarnos en todo y estos días, estaremos turnándonos para cumplir cada uno con sus deberes, escuela, grabaciones, chamba de Erik y Mía y además lo mío, pero acompañándola y acompañándonos en estos momentos... Esta dulce coincidencia nos ayuda a estar juntos en este bello paraíso... Viviendo la vida, un día a la vez, porque la vida es HOY...”, añadió la famosa mexicana.

Tanto Legarreta como Rubín han compartido algunos detalles de su viaje en compañía de sus hijas.

