“Le pido perdón a mi cuerpo”: Araceli Ordaz “Gomita” se quitó los implantes de los glúteos

Araceli Ordaz "Gomita" ya no tiene implantes en los glúteos (IG: gomitaoficial123)

Una clase con un coach de vida hizo recapacitar a la youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, acerca de las decisiones que había tomado sobre su cuerpo y entonces tuvo claro que quería quitarse los implantes de sus glúteos.

Gomita, quien celebró sus 26 años el pasado septiembre, inició su carrera en la televisión mexicana cuando era niña, pero al llegar a la adolescencia comenzó a transformarse a través de procedimientos estéticos y cirugías que la cambiaron de manera radical.

Aunque siempre defendió su imagen, en una entrevista con TV Notas, Gomita reconoció que sí fue víctima de las presiones del medio.

“No voy a mentir, sí, lo hice para entrar en la onda de la televisión, de verme como las demás, o mejor, pero se me hizo un vicio. Ahora digo que qué tonta, no los necesitaba, pero en mi afán de tener ese atractivo, lo hice”.

A lo largo de los años Gomita se transformó de manera radical (IG: gomitaoficial123)

Pero el año pasado, la perspectiva de Araceli cambió al acudir a una clase del coach Diego Dreyfus en Colombia. “Era una conferencia privada, pero al final pudimos platicar e hice clic con su filosofía de vida y me di cuenta de las malas decisiones que tomé sobre mi cuerpo”, indicó la joven, quien se refirió especialmente a sus cirugías estéticas. “Reconocí que se habían vuelto un vicio para mí y eso me llevó a sufrir una terrible crisis existencial”.

En aquel momento le pidió ayuda a Dios porque sufría fuertes dolores en la columna y finalmente fue el pasado 30 de abril cuando se retiró los implantes de los glúteos, aunque no fue fácil encontrar al cirujano que accediera a hacerlo por los riesgos que conlleva la operación.

La cirugía para retirar los implantes de 325 gramos tomó seis horas y la joven aún se encuentra en tratamiento para la cicatriz.

“Al despertar, me sentí Araceli de nuevo. Hoy le pido perdón a mi cuerpo; le digo: ‘Perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor’”.

Gomita ha enfrentado numerosas críticas por los cambios en su aspecto (IG: gomitaoficial123)

Ahora la perspectiva de Gomita es distinta y además de estar ejercitándose tres horas al día, aprendió a valorar a su cuerpo.

“Nunca me había dado cuenta del valor de las cosas, y sobre todo, de mi cuerpo; hice una conexión muy cañona conmigo misma. Ahora me digo: ‘¡Con nalgas o sin nalgas me van a querer!’”.

Aunque aceptó que también se quitará los implantes de los senos aún no tiene fecha para hacerlo.

Lo que ha continuado enfrentando son las críticas de la gente en redes sociales, pues aún recibe comentarios sobre el aspecto de sus glúteos. “ No se han dado cuenta que ya me los quité (los implantes)”.

Hace unos días fue criticada por subir esta foto a Instagram

De hecho las redes sociales se han convertido en una fuente incesante de ataques contra Araceli, quien en varias ocasiones se ha defendido.

Así ocurrió apenas a principios de octubre, cuando subió unas fotos a Instagram que fueron criticadas por el aspecto de sus ojos.

Gomita no se quedó callada y en un siguiente post señaló:

“Jamás he subido fotos pensando en que tenga que agradarles cómo veo, yo decido compartirla porque a mí me gusta, me interesa agradarme yo y lo único que veo es una mujer muy hermosa, con tanta fortaleza para aguantar sus malos comentarios y que esa mujer que critican tanto, les desea todo el amor del mundo... es increíble leer a tanta mujer y hombre expresándose tan mal de mi persona cuando no tienen el gusto de conocerme”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Bebeshita tuvo problemas con sus implantes de seno: “Me dolía muchísimo”

La polémica por el “acoso sexual” de un cantante mexicano a la youtuber “Gomita”

“En un sueño me dijeron que tenía veneno en el pecho”: la razón por la que Michelle Renaud se quitó los implantes de seno