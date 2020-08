La Bebeshita tuvo problemas con sus implantes de seno: “Me dolía muchísimo”

Desde hace más de un año La Bebeshita comenzó a tener molestias con sus implantes (IG: alexissoy)

Daniela Alexis Barceló, mejor conocida en el mundo del entretenimiento en México como “La Bebeshita”, se sometió a una cirugía para que le retiraran los implantes de seno que le estaban causando fuertes problemas de salud.

En una entrevista para el programa Venga la alegría, la famosa integrante de Enamorándonos contó algunos detalles de las molestias que comenzó a sufrir hace ya más de un año.

“El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel nada más, entonces se me empezaron a colgar, a encapsular, a doler”, detalló.

Según la Bebeshita, las complicaciones fueron aumentando a tal punto de provocar infecciones y sentir molestias si dormía boca abajo.

La "Bebeshita"se sometió a varias cirugías estéticas (Instagram)

“Yo creo que me aguanté mucho. Tenía una infección, me dolía muchísimo, se me ponía caliente, como si mi bubi tuviera temperatura, pero solamente las bubis”, señaló.

Daniela dijo además que si implante no se sentía “normal”, como “aguadito”, sino que “era como una roca, lo cual obviamente era súper molesto”.

La Bebeshita reconoció que fue triste enfrentar una situación así.

“Es súper feo que algo de tu cuerpo te salga mal. Te haces una operación con la ilusión de que todo salga bien, al final del día pasó esto por un cirujano anterior. Me puse a llorar”.

Daniela se asustó mucho con las molestias que estaba sintiendo

Daniela presentaba una ptosis mamaria de tercer grado, por lo que -según el médico Alexis Mujica- de no haberse operado el dolor habría seguido aumentando hasta causarle molestias al realizar cualquier actividad de su vida cotidiana.

Por ahora no está claro si Daniela se retiró definitivamente los implantes o solo se les cambiaron por otros.

Otros casos

Daniela Alexis no es la única famosa que ha hablado abiertamente de los problemas generados por sus implantes de seno.

La actriz Verónica Montes reveló a mediados de julio las razones por las que decidió retirarse sus implantes.

Verónica Montes decidió retirarse los implantes de seno (_veronicamontes)

“Cuando llegó el momento de cambiar los antiguos implantes y poner unos nuevos mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos por unos hipoalergénicos, pero estos se pegaban a mis músculos y me causaban muchísimo dolor con ciertos movimientos. Después de dos intervenciones médicas fallidas me di cuenta de que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él y decidí escucharlo y solucionar mi tema de salud”, contó en su cuenta de Instagram.

“Nos hacen creer que necesitamos tener bubis grandes para vernos más femeninas, más sexys y no es verdad. No necesitamos nada de eso, solo necesitamos amarnos como somos, respetarnos, respetar nuestro físico y ser felices”, añadió en su mensaje.

En el mismo sentido se manifestó la actriz Michelle Renaud a finales de enero de este año.

“En un sueño me dijeron que tenia ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’ (Enfermedad del implante mamario). Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos”, explicó al inicio de una publicación en Instagram.

“Total que ya me los quité y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido , tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!”.

