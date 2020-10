Sin ropa interior, la tendencia por la que señalaron a Maite Perroni de copiarle a Danna Paola

Ambas actrices y cantantes fueron vinculadas recientemente por los cibernautas (Foto: Instagram @maiteperroni @dannapaola)

Maite Perroni ha vuelto a dar de qué hablar en las redes sociales esta tarde luego de compartir una fotografía en blanco y negro donde aparece luciendo una indumentaria que muchos aseguraron que es “copiada” de otra famosa estrella juvenil.

En dicha fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la serie de Netflix Oscuro deseo aparece derrochando sensualidad, se trata de una imagen con la que la también cantante causó conmoción y sorprendió a sus seguidores.

En ella aparece con un saco tipo sastre y un pantalón corto a juego, el cabello totalmente recogido, medias oscuras con aplicaciones y un collar al cuello que resalta el corte que eligió: se trata de un pronunciado escote formado con el blazer, que hace evidente que la ex RBD no lleva puesta ropa interior. Se le puede ver sin sostén, lo que causó furor entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenar su caja de comentarios con múltiples elogios y emojis de corazoncitos y fuego, haciendo referencia a lo intenso y subido de tono de la fotografía compartida por Perroni.

La ex RBD participará en el próximo concierto tributo de la banda (Foto: Instagram @maiteperroni)

Con el texto “La sociedad me aconsejó encajar en un molde, pero soy claustrofóbica”, la actriz compartió dicha imagen a sus más de 8 millones de followers en la red social, entre los que hubo quien aseguró que Maite había “copiado” la idea de aparecer así de su colega Danna Paola.

Hace apenas unos días la cantante y actriz de la serie Élite posteó una imagen donde lució un look muy parecido, siguiendo la misma fórmula, que al parecer es la tendencia que está de moda entre algunas famosas, ya que no únicamente Danna Paola posó así, sino que también su coprotagonista de la serie de Netflix Ester Expósito se sumó a la tendencia incendiado las redes sociales.

Aunque se desconoce de dónde ha emergido esta tendencia, es probable que de alguna reciente colección de moda o de un desfile en el que el styling de las modelos fue esta propuesta reveladora.

La misma tendencia ya había sido empleada por Danna Paola (Foto: Instagram @dannapaola)

Por su parte, Danna Paola también ha sido blanco de duras críticas por su estilo, pues algunos aseguran que la cantante de Oye, Pablo le ha copiado el look a otras famosas como Ariana Grande. Ante estas especulaciones, Danna Paola se defendió de los señalamiento asegurando que ninguna celebridad tiene un estilo completo único, pues la industria de la música y la moda está marcada por tendencias.

“Creo que son tendencias justamente. Nadie tiene un estilo completamente único, siempre hay inspiración. No sé, los íconos de moda que admiro aterrizarlos a mi personalidad. Soy fan de Beyoncé, por ejemplo, me encanta todo lo que se hace. Digo, a lo mejor un día amanezco con un afro, me encantaría, pero es parte también de arriesgarse”, confesó la famosa en entrevista para Ventaneando.

A pesar del éxito de Élite, la cantante rechazó participar en la cuarta temporada de la serie para enfocarse en su faceta musical, motivo por el que ha decidido colaborar con otros artistas de talla internacional durante este periodo.

Danna ha sido comparada por su look con Ariana Grande (Foto: Republic Records)

“Decidí rechazar la cuarta temporada de Élite porque quería dedicarme al cien por ciento a mi música, cosa que nunca había hecho en 20 años de carrera. Estoy colaborando con mucha gente en Los Ángeles, Reino Unido y en Latinoamérica. Por supuesto en inglés que es mi lenguaje día a día, el ‘spanglish’”, expresó.

“Por supuesto que tengo muchísimas propuestas de otros lugares, proyectos, películas (...) En el momento en el que llegue un proyecto que me vuele la cabeza tanto en Estados Unidos, España, México, hacerlo, pero darle el tiempo que requiere. El sueño americano de ir a Hollywood, pero es para todos, para mí también”, finalizó la artista.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Maite Perroni: de la inocente Lupita de RBD al erotismo de su más reciente serie

Netflix confirmó la segunda temporada de “Oscuro Deseo”: volverá la historia contada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer

“¿Qué te digo? Ahora sí que Mala Fama”: Danna Paola paró en seco supuesta indirecta de Tini Stoessel