“No estamos de tour y no tengo mucho qué hacer”: el inaudito encuentro de un periodista con el guitarrista de Reo Speedwagon manejando un Uber

Este jueves Ariel Moutsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa en Estados Unidos, publicó en redes sociales una anécdota que le ocurrió mientras abordaba un automóvil de la aplicación Uber.

“¿Qué creen que me acaba de pasar? Me subí a un Uber y haciéndole la plática al conductor me dijo que es de Nueva York, vive en las montañas de Salt Lake City en un caserón, y le dije que si manejar le daba para comprar eso”, escribió Moutsatsos en su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo con el relato del periodista, el conductor de la aplicación se sinceró y mencionó que con su actual trabajo no le alcanzaría para conseguir una casa de esas dimensiones, pero con su trabajo de profesión sí.

“No, es que estudié música en Berklee College, me fui luego a Los Ángeles y formé una banda de rock donde hice mucho dinero!”, contestó el peculiar chofer del automóvil.

Al escuchar la respuesta, el periodista no dudó en preguntarle sobre el nombre de la agrupación, por lo que los resultados fueron inesperados y sorprendentes. El hombre que lo estaba llevando a su destino era Gary Richtrat, guitarrista y compositor de Reo Speedwagon, una banda estadounidense de hard rock formada en Illinois en 1967.

Ariel Moutsatsos se dijo impresionado, pues no todos los días te encuentras a una estrella de rock manejando un taxi. Segundos después, el reportero le preguntó el motivo por el cual se dedicaba a esto.

“Es que no estamos de tour por el momento y no tengo mucho que hacer”, contestó Richtrat de manera contundente.

Luego de enterarse de la identidad del conductor, Moutsatsos sacó su fanático que lleva dentro y comenzó a cantar “I can’t fight this feeling”, una de las melodías más populares de la banda.

Gary Richtrat, relata el periodista, comenzó a reírse y reconoció que recordó mejor la letra que él.

Al final, el periodista llegó a su destino, pero no perdió la oportunidad de inmortalizar el momento con una fotografía que posteriormente se volvería viral en redes sociales. La publicación se ha compartido más de 600 veces y acumula más de 2,600 me gusta.

¿QUIÉNES SON REO SPEEDWAGON?

Reo Speedwagon es una banda estadounidense de hard rock formada en el estado de Illinois en 1967. Su nombre proviene del camión REO Speedwagon, fabricado por la compañía estadounidense REO Motor Car Company.

El mejor momento de la banda fue en los años 80, cuando lanzaron sus éxitos “Keep on loving you” y “Can’t fight this feeling”, canciones que alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard Hot 100. De hecho, su álbum “Hi infidelity” destacó en la lista de Billboard.

Es una de las cinco bandas de rock en actividad más longevas de todos los tiempos. En más de medio siglo de existencia desde su fundación han tocado ininterrumpidamente y sin disoluciones

Siguen teniendo cierta vigencia, haciendo conciertos y giras; sin embargo, luego de 11 años de no publicar un álbum, en junio de 2007 salió a la venta la nueva producción discográfica de la banda, “Find your own way home”.

Es una de las cinco bandas de rock en actividad más longevas de todos los tiempos. En más de medio siglo de existencia desde su fundación han tocado ininterrumpidamente y sin disoluciones. Neil Doughty, su tecladista está desde la formación inicial, Cronin y Hall (vocalista y bajista) desde poco después.

