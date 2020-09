Gaby Spanic anunció su regreso a la televisión en un programa internacional

La actriz Gabriela Spanic ya reveló cual será su próximo proyecto en la pantalla chica, luego de pasar tiempo en casa debido a la pandemia causada por el COVID-19, la actriz reveló el paso que logrará su llegada a la televisión internacional, aunque no será en Estados Unidos como muchos lo esperaban.

El nuevo proyecto en el que participará Spanic se llama Dancing with the stars, del canal de televisión húngara TV2. Y es que, luego de sus participaciones en telenovelas como “La Usurpadora”, “Prisionera” o “Tierra de Pasiones”, la venezolana tuvo mucha popularidad en los países europeos por lo que decidió probar suerte del otro lado del mundo.

Gaby Spanic se convertirá en la primera figura latina en formar parte del programa, y es que tal parece que la actriz se había mantenido oculta en la histórica Budapest por un periodo de tres semanas con el fin de trabajar en el proyecto.

Spanic será la pareja de baile de Andrei Mangra, quien fue uno de los finalistas del campeonato mundial de baile latino. Así lo dijo la actriz:

Gaby viene de un momento complicado, pues acaba de perder un juicio contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, ante lo cual tuvo que pagar 400 mil pesos para poder compensar que fue lo que se juntó de los gastos del proceso. La actriz había demandado al conductor por supuestamente haberle causado un daño moral y difamación.

Como si no fuera esto suficiente, el periodista le exigió un pronto pago porque dijo que tenía la intención de donar la cantidad completa a una fundación de niños que padecen cáncer con el fin de que puedan adquirir medicamentos.

La actriz ya no respondió a los comentarios del periodista, quien ademas subió un video a su canal de Youtube en los que dio detalles sobre el proceso legal. Por ese motivo, Gustavo Adolfo Infante dio un espacio a su abogado, Antonio Beceiro, que dijo lo siguiente:

La actriz recientemente se había pronunciado en contra del resultado del proceso. Además, dio pequeños guiños a la actitud de Gustavo Adolfo, con frases como “fariseo del periodismo”. Así lo dijo:

Lo único que he perdido en esta vida es un tacón bailando salsa en una fiesta, lo demás ha sido de aprendizaje. De resto, no he perdido nada más, así que no crean en un fariseo de medios. Vivo de hacer telenovelas, programas, obras de teatro, campañas, en fin, de llevar entretenimiento a los hogares del mundo, de quienes me hacen el inmenso honor de respaldar mi carrera a lo largo de los años. En sus corazones seguiré siendo Gilda Barreto, Amaranta, Paola, Paulina o Emperatriz... Mientras tanto 'Deja que los perros ladren