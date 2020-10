Ally Brooke, integrante de Fifth Harmony, habló acerca de ser virgen a los 27

Ally Brooke habló acerca de su experiencia en s autobiografía (Foto: Instagram@allybrooke)

La integrante de Fifth Harmony, Ally Brooke, no tiene secretos hacia sus fans y tampoco tiene miedo de lo que la gente diga de ella. La cantante reveló en su autobiografía “Finding Harmony”, que no ha tenido relaciones sexuales, ni planea hacerlo hasta que esté casada.

En una reciente entrevista en el podcast de “Hollywood Raw” con Dax Holt y Adam Glyn, la cantante de 27 años fue cuestionada acerca de su decisión de revelar esto.

“Puse eso en mi libro y me abrí sobre eso y fui valiente al compartir eso. Es algo a lo que le sostengo en mi corazón y que aún lo mantengo hasta este día. Me sentí muy feliz de poder compartir eso con mis fans y lectores, y mostrarles la elección que hice, y hacer que la reciban como quieran. Dejar que mi verdadero corazón brille fue el objetivo de este libro”, explicó Brooke.

Glyn también le preguntó acerca de si esta decisión ha afectado de alguna forma sus relaciones románticas de alguna manera.

La cantante explicó que sus parejas han sido muy comprensivas (Foto: AP)

“No sé, creo que más bien tienes que ser tú misma y lo comparto. Y o lo respetan, o no. Pero todos lo han respetado, lo que es asombroso. Mucha gente respeta las cosas que a veces te da nervios compartir. Pero he aprendido que si hablo por mi misma, la gente lo respetará [...] Es increíble sentir ese respeto. Nunca he sentido ninguna presión y eso ha sido la mejor parte de todo”, respondió.

No obstante, la cantante sí ha sido víctima de mofas e incredulidad por parte de algunas personas, pero aseguró que con que ella se honesta consigo misma, y se sienta segura de lo que hace, lo demás no tiene importancia alguna.

“He tenido esos momentos en los que la gente se burlaba de mí o me preguntaba, como ‘Sí, claro’, pero tengo que mantener eso en mi corazón y saber mi verdad y dejar que sea así”, agregó.

Sin embargo, esta comodidad no fue siempre lo que ella ha sentido en la industria de la música. La ahora autora, compartió que hace algunos años tuvo un par de malas experiencias con ejecutivos musicales.

Brooke también hablo acerca del acoso que tuvo que enfrentar (Foto: Instagram@allybrooke)

En una de ellas, la cantante explicó que ella buscó ayuda y consejos por fuera del grupo musical. Fue en ese momento que un ejecutivo musical que no nombró, le explicó que le ayudaría.

“Este ejecutivo de música me dijo que me reuniera con él. Luego, cuando fui, me dio un tanga y me dijo: ‘Te verías muy bien con esto’. Estaba completamente humillada, conmocionada y asqueada”, reveló.

Lamentablemente, esto fue antes de cualquier movimiento que apoyara a mujeres a denunciar este tipo de actitudes, por lo que Brooke explicó que no sintió el poder de tomar acción alguna en contra de este ejecutivo.

“No sentí que tuviera poder para hacer nada al respecto, porque tristemente en ese momento la gente escuchaba de estas cosas, pero realmente no hacía mucho. La gente no estaba siendo responsabilizada por sus acciones. Así que me sentí tan indefensa y sola. Solo una humillación abrasadora e incluso miedo. En ese momento, ¿qué podía hacer? Yo era solo una niña pequeña en un grupo y todas estas personas tenían el poder”, agregó.

Su libro estará disponible a partir del 13 de octubre (Foto: Instagram@allybrooke)

Por lo pronto, la cantante parece estar disfrutando el camino que ahora lleva, recientemente participó en un homenaje a Selena Quintanilla en los Premios Juventud. Mientras que su libro: “Encontrando armonía: sueña en grande, ten fe y logra más de lo que puedes imaginar”, estará disponible el 13 de octubre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Danna Paola se robó el corazón del público con un emotivo homenaje a Selena Quintanilla

Fifth Harmony se separa: las integrantes seguirán sus carreras como solistas