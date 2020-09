Galilea Montijo reveló la verdad detrás de su abdomen de acero a los 47 años

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Luego de arrasar con una fotografía de impacto en la que dejó ver su abdomen de “acero”, Galilea Montijo compartió el secreto para mantener su figura tonificada a los 47 años, sin hacer grandes esfuerzos con su alimentación, pero sí con mucha disciplina y el apoyo de su esposo, Fernando Reina Iglesias.

La conductora de Hoy dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram hace unos días, cuando en su cuenta de Instagram publicó una imagen en la que resaltó su delgado y trabajado cuerpo.

Con un pequeño top gris y un short del mismo color, Galilea posó frente a un espejo con uno de sus brazos levantado, mostrando así su fortaleza.

Aunque fue evidente el trabajo que ha hecho con sus rutinas de ejercicio para todo su cuerpo, lo que más llamó la atención fue el aspecto de su abdomen, el cual lució completamente plano y tonificado, producto de su dedicación y constancia.

Galilea Montijo compartió su secreto para tener el abdomen tonificado a los 47 años

Ante el revuelo causado por esta imagen, Montijo detalló en sus historias de Instagram sus secretos para mantenerse en forma sin muchos esfuerzos alimenticios, ya que apareció comiendo un elote con limón.

“No la paso nada mal con la comida, pero sí les recomiendo estar al lado de profesionales. En mi caso es la persona que me ha ayudado a tener disciplina en el deporte y el doctor que me ha ayudado a saber la parte de los alimentos, las cantidades y los horarios”, comentó la presentadora nacida en Guadalajara, Jalisco.

“No hago dieta, pero definitivamente con un profesional todo se soluciona”, añadió para su comunidad en la red social que es de más de 8.5 millones de seguidores.

Galilea Montijo destacó que su figura es producto principalmente de su esfuerzo en el ejercicio y el apoyo que recibe de su esposo, Fernando Reina Iglesias, quien la motiva y ayuda a conseguir sus objetivos corporales.

“Y alguien muy importante es mi marido, él es deportista, sabe lo que es la disciplina, me echa porras, hacemos ejercicio juntos y eso me ha ayudado mucho”, comentó sobre el impulso que recibe diariamente de su esposo.

Galilea Montijo compartió su secreto e incluso comió un elote con limón

Aconsejó practicar alguna actividad física para mejorar la salud física y mental: “Les recomiendo que hagan deporte, porque sí les cambia la mente y de paso el cuerpo”.

Galilea, con su peculiar sentido del humor, también defendió el empleo de arreglos en las redes sociales. “¿Que si uso filtro? Sí, amo los filtros, por qué no, úsenlo”.

Fue el miércoles pasado cuando la conductora presumió su tonificada figura. En aquella ocasión compartió un mensaje en el que ya adelantaba algunos de sus secretos.

“Gracias @eltonawellness @drmiguelgou por ayudarme en este reto. Sí, 47 orgullosos años, sin morir de hambre ¿Disciplina? Sí, pero ahí vamos”, escribió en el post que pronto generó varias reacciones entre los integrantes de su comunidad.

Una seguidora le escribió “me inspiras a luchar día a día”, mientras que su amigo Héctor Sandarti le comentó “Cálmate Montijo” y la actriz Ana Brenda Contreras le dijo “wow hermana”. Uno de los mensajes más divertidos fue el de Faisy, quien expreso: “¡Eso ching*o. NO más tacos de suadero con queso!”.

Galilea Montijo aseguró que ha logrado estos resultados "sin morir de hambre"

Ésta no es la primera ocasión que la presentadora de Hoy impacta con alguna de sus publicaciones en la red social. En más de una ocasión ha publicado sus vestuarios tanto para el programa matutino de Televisa, como para sus participaciones en Pequeños Gigantes.

Pero también de los momentos más relevantes de sus vacaciones, en los que incluye lucir su figura en bikini o traje de baño.

