CANANA dispuesta al diálogo con la ANDA: el sindicato acusó a la producción de grabar la serie de Luis Miguel sin garantizar derechos laborales

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) emitió un comunicado donde da a conocer que la producción de Luis Miguel, la serie, dio inicio sin la firma de un contrato colectivo de sus histriones, pues en la segunda temporada de dicho proyecto el talento actoral no está contratado tomando en cuenta al sindicato que vela por los intereses de sus agremiados, como son las prestaciones derivadas de su contratación.

A pesar de que en la primera temporada de la serie sí se realizó el contrato con la ANDA, en esta ocasión el exitoso proyecto producido por CANANA para la plataforma Netflix, de acuerdo con la postura de la asociación, está evadiendo las obligaciones que tiene hacia sus trabajadores. Por esta razón le han pedido a las casas productoras involucradas que se solidaricen con sus trabajadores, y que en esta caso la plataforma de contenidos vía streaming actúe como una empresa socialmente responsable y tome cartas en el asunto en pro del bienestar de los actores vinculados a la grabación.

“La Asociación Nacional de Actores hace público su descontento respecto a la decisión tomada por CANANA, productora de la serie audiovisual Luis Miguel, de no firmar un Contrato colectivo de trabajo que garantice las prestaciones, condiciones laborales y derechos humanos mínimos necesarios para la labor de nuestros compañeros actores dentro de la industria de la Protección audiovisual. Esto a pesar de haber realizado mesas de negociación con el sindicato y de que en la temporada anterior sí se contara con dicho contrato” , se lee en la carta también difundida en su cuenta oficial de Twitter.

En el documento de una página fechado este 23 de septiembre se lee: “No tener la oportunidad de cotizar por medio del sindicato significa para muchos de ellos no poder abonar su trabajo para la consecución de servicios básicos tales como: atención médica, estancia infantil, cambios de calidad y una futura jubilación”.

De acuerdo con este informe, Netflix debe asumir su responsabilidad como empresa empleadora y debe velar por el cumplimiento de los lineamientos laborales por parte de CANANA, productora dirigida por Pablo Cruz.

Se expresa que en caso de que la empresa estadounidense no exija dicho cumplimiento a la productora mexicana se estarían convirtiendo en cómplices o auspiciadores de una “conducta negativa hacia los trabajadores actores”.

“Conminamos a la productora CANANA a reconsiderar su posición e invitamos a las actrices y actores participantes en este proyecto a pronunciarse a favor de su derecho a ser contratados por medio de su sindicato y a solidarizarse con éste para tomar las medidas y acciones necesarias con el fin de garantizar sus derechos laborales y humanos”, agregó el largo comunicado firmado por el Comité Ejecutivo Nacional.

Dicho comité está conformado, entre otros, por Jesús Ochoa, Marco Treviño, Oscar Bonfiglio, Luis Cárdenas White y Alejandro Calva, y cierra recalcando la importancia y calidad de la industria audiovisual mexicana asegurando que dichos estándares también deben verse reflejados en materia laboral.

“La industria Audiovisual de nuestro país es de gran calidad y una de las más importantes a nivel mundial, pero esto no debe verse reflejado solamente en el éxitos de las plataformas digitales de entretenimiento, sino también en las condiciones de trabajo de quienes lo hacen posible con esfuerzo, talento y dedicación día con día. Debemos lograr un verdadero equilibrio entre todos los factores que intervienen en la industria, incluidos los trabajadores y patrones”, finalizó.

Arlette Pacheco , tesorera de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), sociedad de gestión que vela por los intereses del gremio artístico para apoyarlos en el cobro de las regalías por su trabajo y sus retransmisiones en el caso de las obras audiovisuales, expresó a Infobae México la gran importancia para los actores de afiliarse a la ANDA y exigir sus derechos laborales:

Es importantísimo para los actores pasar por ANDA porque en la medida de que no pases por ANDA no tienes derecho a horas extras, no se considera el tiempo corrido, no te pagan para previsión social, en fin… es muy importante, creo que la ANDA tiene derecho de pelear que las producciones pasen por ANDA

La actriz recomendó a sus colegas hacer un frente común para lograr que las empresas productoras los contraten a través del sindicato y así garantizar que sus cotizaciones ahora, sean un apoyo para el futuro.

Que se unan y que exijan tener contrato con la ANDA. Yo sé que sobre todo a los chavos los convencen y les dicen ‘no mira la ANDA te quita’, yo no trabajo para la ANDA, soy socia honoraria y no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que están haciendo en este momento, sin embargo no tener ANDA es gravísimo, porque en este momento están jóvenes, no necesitan muchas medicinas, operaciones, la casa del actor, hospitalización y no necesitan muchas cosas y llega el momento en que, OK no te quita la ANDA el 20% que te quita, pero llega una edad en que no vas a tener absolutamente nada

A diferencia de otros gremios cuya situación no les da la posibilidad de ser contratados con prestaciones de ley y bajo nómina, Pacheco remarcó la importancia de prever el futuro a fin de no tener que lamentar cuando se requieran servicios, por ejemplo de hospitalización y atención médica.

Nosotros que sí estamos sindicalizados, que sí tenemos la oportunidad de tener esa ayuda, el que nos vendamos tan barato, el que digamos ‘me ahorro ese 20% de las cotizaciones’, luego lo van a lamentar porque no van a tener jubilación, aunque sea muy poquito es un dinero, no van a tener hospital que es una ayuda inmensa para mucha gente sobre todo cuando lleguen a la tercera edad. Yo les diría que no se vayan al bulto, que se den cuenta que mucha gente luchó, Cantinflas, Jorge Negrete, mucha gente luchó para que no padeciéramos tanto los actores . Es una pena que se hayan perdido muchos convenios y que ellos permitan trabajar sin ANDA

Pacheco señaló que, contrario a como sucedía hace años, cuando era una cuestión obligatoria la contratación a través del sindicato, ahora las empresas hacen “trampa” y “se van por la libre”. Así lo dijo la actriz que recientemente dio vida a “Carmela” en el melodrama Vencer el miedo:

En Televisa y Azteca sí (se pasa por la ANDA), pero muchas coproducciones están haciendo trampa y el sindicato ha ido perdiendo convenios. Antes era a fuerza, no se levantaba un telón o no se podía filmar ni grabar sin contrato con la ANDA, en el curso de los años los malos dirigentes de la ANDA fueron perdiéndolos y ahora hay muchas producciones que se van por la libre

Por su parte, un vocero de CANANA Films contó a este medio la postura de la empresa mexicana sobre los acuerdos alrededor de la citada producción:

“Los productores de la serie Luis Miguel siempre hemos estado comprometidos con el respeto de los derechos de todo el personal que presta sus servicios en la producción y esperamos continuar con el diálogo constructivo que se inició con la ANDA en enero de 2020” .

La exitosa serie que cuenta la historia del cantante Luis Miguel es protagonizada por Diego Boneta, y en una primera temporada contó con las actuaciones de figuras mexicanas como Camila Sodi, Juanpa Zurita, Vanessa Bauche y Paulina Dávila.

Estaba previsto que este año fuera lanzada la segunda entrega del proyecto que se vio afectado y retrasado en sus grabaciones por la pandemia por el COVID-19, que los llevó a postergar su lanzamiento a 2021.

