Su vida no es igual a la de otros chicos de su edad ya que debe combinar sus estudios con las grabaciones y las giras. “No tengo tanto tiempo de pensar en estudios y cuando vuelva me tengo que poner al corriente y me están mandando tarea tengo que hacerla toda, la estoy haciendo y seguir con los estudios porque es muy importante. No es que esté sufriendo, me encanta. Me gustaría que de la música viviese toda mi existencia, espero en un par de años sacar más temas, hacer más conciertos, conocer más países. Espero seguir viviendo de esto porque me encanta, tampoco me veo como doctor, no porque no me guste, sino porque me gusta ser cantante”, cerró agradecido.