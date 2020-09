“Roberto estaba en una profunda depresión”: Florinda Meza reveló que Chespirito decayó tras la salida del aire de su programa

Tras el desacuerdo que se dio entre Televisa y Roberto Gómez Fernández al no llegar a un fin común en la negociación de los derechos de transmisión de los programas de Chespirito, Florinda Meza se mostró muy desconcertada y comentó que a ella no la tomaron en cuenta para definir la decisión de sacar del aire los programas en múltiples países donde continuaban transmitiéndose después de casi varias décadas.

La actriz volvió a los reflectores y contó que el fallecido actor, escritor y dramaturgo sufrió una profunda depresión desde el momento en que se cancelaron las transmisiones del popular programa de El chavo del 8 hace varios años, cuando el show iba a cumplir 25 años al aire.

A través de una conversación con la actriz Cynthia Klitbo, quien lanzó su programa de entrevistas a través de YouTube aprovechando el aislamiento en casa, Florinda habló de los duros momentos que sufrió quien fuera su esposo cuando salió del aire el famoso programa.

La actriz contó que su fallecido esposo bien disminuído su estado de ánimo en la década de los 90 (Foto:@twitter@@FlorindaMezaCH)

“Primero lo sacan del aire 15 días antes de que cumpliera los 25 años ininterrumpidos en México, pero seguía al aire en otras partes del mundo. Pero en fin, total que Roberto estaba en una profunda depresión , sólo el teatro, la obra 11 y 12 lo sacaba, lo levantaba, pero fue empeorando, empeorando, después supimos qué era", dijo la actriz detrás de La Popis y La Chimoltrufia a la emisión digital de La tertulia con la Klitbo.

Revelo además que la frustración que el comediante sentía fue lo que detonó que su ánimo se viera disminuido al grado de sólo poder entusiasmarse por su participación como director y actor en la obra de teatro 11 y 12, misma que fue muy exitosa y logró permanecer en cartelera por varios años.

Florinda aseveró que ese tipo de afectaciones en los sentimientos pueden derivar en padecimientos más serios, como la depresión.

Cuando la gente tiene fuertes pérdidas, fuertes frustraciones. Todos tenemos una genética, donde hay enfermedades que pueden darte y no, pero a veces una fuerte impresión, una gran pérdida, frustración puede detonarte eso

El Chapulín colorado es otro personaje con el que la actriz interactuó en escena, personificando siempre a la "dama joven en peligro" (Foto: Archivo)

Se sinceró al respecto de la cercanía que sostuvo por muchos años con el hijo de Chespirito y reveló que fue ella quien le dio la primera oportunidad en televisión como director de cámaras a Roberto Gómez Fernández, heredero del recodado cómico y quien está al frente actualmente de Grupo Chespirito, fungiendo como su director general.

Roberto Junior desde muy chuiquito estuvo junto a nosotros, desde los 17 años, en fin, mucho junto a mí aunque muy poco lo menciona, pero estuvo mucho tiempo junto a nosotros, y aprendió, realmente aprendió junto a nosotros, lo lanzamos, yo lo aventé como director de cámaras porque sabía que la tendría fácil. Roberto llevaba todo resuelto, él nada más tenía que... tuvo buenas sugerencias, muy buenas opiniones, pero Roberto llevaba todo resuelto, al tenerlo dibujado, tenía los encuadres dibujados

El romance entre ambos personajes surgió en el set, antes ella había sido pareja de "Quico" (Foto: Archivo)

Una serie en puerta mantiene entusiasmada a la intérprete, pues espera con ansias que “se apuren” a concretar el proyecto ya que piensa que el rol que representará le viene de manera ideal pues “si se tardan otro poquito” ya no daría el tipo para intepretarlo, pues aseguró estar “en muy buena edad para el papel”.

“Tengo ilusión, pero también estoy escribiendo mi biografía. Cuando me atoro en una idea o en algo, tomo otra cosa, empiezo a leer, inclusive algo que había dejado y que no me gusta, digo ‘no vale, no sirve’, empiezo a leer y sí digo ‘sí está muy bueno’”, contó desde su casa en una videollamada.

