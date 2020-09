En su regreso a la TV, Ellen DeGeneres habló de las acusaciones de acoso laboral en su contra y pidió disculpas

Ellen Degeneres con Tyra Banks en su programa (Shutterstock)

Ellen DeGeneres rompió el silencio sobre la gran polémica que la ha rodeado a ella y a su icónico programa de televisión en los últimos meses. En el estreno de la temporada número 18 de “The Ellen DeGeneres Show”, la presentadora abordó las numerosas denuncias sobre episodios de acoso laboral y la creación de un ambiente tóxico detrás de escena de su exitoso show, las cuales pusieron en duda su continuidad.

En su monólogo de apertura, DeGeneres pidió disculpas por cosas “que nunca debieron ocurrir”. “Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y entiendo que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa”, dijo la presentadora y comediante en un video publicado el lunes en su cuenta de Instagram bajo el título: “Hoy se inicia un nuevo capítulo”.

“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro sitio de trabajo y lo que queremos para el futuro”, dijo DeGeneres. “Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”, aseguró.

El regreso de Ellen DeGeneres a la TV

“Me enteré de que aquí pasaron cosas que nunca debieron ocurrir. Me tomo eso muy en serio, y quiero decir que lo siento mucho por la gente que fue afectada”, dijo DeGeneres mirando a cámara en un estudio vacío dadas las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Además, la cómica ha respondido a quienes la acusan de ser una persona distinta tras las cámaras. “Soy la misma persona que ven en televisión”, dijo. Y añadió que es “un proyecto en desarrollo”: “A veces estoy triste, estoy enojada, estoy ansiosa, frustrada, impaciente, y estoy trabajando en todo eso”, dijo.

“Esta soy yo y mi intención es siempre ser la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez le he fallado a alguien, o he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, ha subrayado.

Finalmente, la humorista ha manifestado cuál es su mayor deseo. “Solo quiero que cada uno de mis empleados sea feliz y esté orgulloso de trabajar aquí”, concluyó.

FILE PHOTO: 77th Golden Globe Awards - Arrivals - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ellen DeGeneres. REUTERS/Mario Anzuoni//File Photo

“Ella no guardó nada”, declaró al respecto a la revista People una fuente cercana a la actriz sobre el monólogo de apertura. “Fue conmovedor y divertido, y una visión muy sincera de lo que sucedió durante el verano. Ella comprende que su audiencia quiere saber de ella y está ansiosa por hablar directamente con ellos”.

Antes del estreno, DeGeneres mantuvo reuniones por videollamada con su staff. "Se estuvo conectando con su personal a través de Zoom y sabe que depende de ella asegurarse de que todos sientan que están siendo escuchados y valorados”.

Luego, el día de la grabación de la temporada 18, DeGeneres estuvo apoyada por su esposa Portia de Rossi y todo el equipo, según la fuente, quien añadió: “Fue un momento emotivo para todos; ella agradeció a todos”.

El programa de entrevistas transmitido por la cadena NBC, que originalmente se esperaba que regresara el 9 de septiembre, se vio envuelto en una controversia después de que BuzzFeed News publicara un artículo en el que un miembro del personal actual y 10 ex empleados hablaron de forma anónima sobre sus malas experiencias en el set, incluidas las afirmaciones de casos de agresiones raciales, de índole sexual y temor a represalias por presentar denuncias. Apuntaron contra altos directivos del espectáculo por normalizar una dinámica de “miedo” en el que los trabajadores recibirían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares.

Otros antiguos empleados de The Ellen DeGeneres Show también han alzado su voz contra la presentadora, acusándola de no intervenir en este ambiente tóxico y de permitir conductas racistas o sexistas por parte de trabajadores de rango superior.

A finales de julio, Warner Bros lanzó una investigación interna que concluyó en agosto cuando DeGeneres, de 62 años, habló con sus 270 empleados a través de una emotiva videoconferencia , durante la cual se disculpó y confirmó que los tres principales productores, Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman, habían sido despedidos del programa.

DeGeneres le dijo al personal que ella “no era perfecta” y que fue “desgarrador” leer las acusaciones sobre la atmósfera hostil en el set.

Durante esta temporada, el público en el estudio no estará presente debido a la pandemia por Coronavirus, pero los invitados famosos sí aparecerán junto a DeGeneres. Tiffany Haddish fue la primera invitada de la temporada. Kerry Washington, Alec Baldwin, las estrellas de K-pop SuperM y Kris Jenner serán otras de las estrellas que aparecerán durante la semana de estreno.

También participarán Kristen Bell, Jason Sudeikis, Blake Shelton, Chris Rock, Adam Sandler, Amy Schumer y Orlando Bloom. Muchos de estos famosos salieron a defender públicamente a DeGeneres luego de que las acusaciones tomaran estado público y dominaran la agenda mediática.

