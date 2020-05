“Es soberbio y arrogante”: El Coyote criticó a Pepe Aguilar y defendió a Natanael Cano

El Coyote se sumó a la polémica de Natanael Cano y Pepe Aguilar (iG: elcoyoteoficial/natanael_cano/pepeaguilar_oficial)

Días después del escándalo que protagonizaran Pepe Aguilar y Natanel Cano, otro cantante se sumó a la polémica y se trató de José Ángel Ledezma “El Coyote”, quien no tuvo las mejores palabras para el intérprete de Miedo.

“Yo lo único que le puedo decir es que no hay gente perfecta en la vida. Que le eche ganas a la carrera, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Como dice un corrido que a mí me gusta mucho que, ‘después del éxito viene la envidia’, que le eche ganas, que le eche ganas”, expresó El Coyote en defensa de Natanael Cano.

En la entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo agregó: “Que si él habló algo, que no debería haber hablado, que no se mortifique porque todo el mundo lo hace. Tanto Natanael como Pepe han cometido errores, como el hijo de Pepe también, entonces que no le echen el caballo encima al muchacho, en verdad, no pasa nada”.

El Coyote no está de acuerdo con la actitud de Pepe Aguilar (IG: elcoyoteoficial)

Pero las declaraciones de El Coyote no quedaron ahí, pues también habló en contra de Pepe Aguilar, a quien definió como una persona soberbia y arrogante.

Es arrogante nomás de verlo, que dé una entrevista sin lentes... Hay mucha gente que no le conoce ni el rostro, en las entrevistas nunca llegué con unos lentes. Este, el señor es un poco soberbio, yo he visto que es medio soberbio y sí es arrogante la verdad. No quería decirlo, pero el señor es arrogante, ¿por qué no se lo critican a él también eso?

“Yo no tiro indirectas”

Después de varios días de polémica, con una incluida, Pepe Aguilar reapareció el domingo en Instagram para hacer una transmisión en vivo.

Pepe Aguilar habló durante m´sa de 40 minutos sobre el legado de su padre, Antonio Aguilar, en el día que habría cumplido 101 años.

Natanael Cano se burló de quienes lo agredieron por criticar a Pepe Aguilar (IG: natanael_cano/pepeaguilar_oficial)

“Su paso por la tierra fue de hombre ejemplar ... eso sí es una ventaja que te toquen padres, porque uno no escoge a los papás ¿verdad?, fui muy afortunado”, aseguró.

“Yo no tiro indirectas ...creo que soy demasiado directo y ese es mi problema”, señaló en otra parte de la transmisión, en la que compartía canciones de su padre mientras hablaba de su trayectoria y celebraba su talento.

Destacó la educación que le dio su padre, pues "Jamás en la vida nos hizo sentir que éramos mejor que nadie, jamás en la vida nos hizo sentir que por tener dinero o por tener fama o poder, eras mejor que nadie, pero eso va para allá y para acá, porque entonces te haces medio irrespetuoso, porque como todo mundo le rinde a esa madre, como todo mundo está acostumbrado a no hablar con la verdad, entonces güeyes que no le rinden al dinero, que no le rinden a la fama y que no le rinden al poder, y que están acostumbrados a hablar con la verdad, ah no, pues son pinch*s monstruos, irreverentes, creídos y engreídos, quién se creen, luego los andan hasta matando”.

Y aunque aseguró que no es un hombre de “indirectas”, varios de sus comentarios parecieron estar dirigidos a Natanael, de quien nunca mencionó el nombre.

“A los 70 años pegó uno de los éxitos más grandes de la historia mexicana y evidentemente el más fuerte de toda esa época, a los 70 años, jovencitos impetuosos e incipientes, a los 70 años… el arte se mide por resultados, no por comentarios... por resultados ”, expresó hacia el final del homenaje a su padre.

