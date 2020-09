Julio César Chávez Jr. transmitió el momento en que nació su bebé

El pugilista compartió a través de múltiples historias que se convirtió nuevamente en papá (Video: Instagram @jcchavezjr)

Esta tarde el boxeador Julio César Chávez Jr. compartió con sus seguidores en Instagram que se convirtió en papá por segunda vez en pleno día de la Independencia de México.

Se trata de la llegada de su segundo hijo al lado de su esposa, la influencer Frida Muñoz, de 30 años, con quien el púgil ya tiene una hija, la pequeña Julia.

Por medio distintas instastories el polémico deportista mostró que se encontraba en el hospital al lado de su pareja, en espera del nacimiento del varoncito que procrearon juntos.

Julio César Chávez Jr. ha sido blanco de duras críticas debido a diversas declaraciones polémicas (Foto: Instagram@jcchavezjr)

El peleador de 32 años mostró escenas desde la sala de partos, donde se ve al equipo médico rodeando la cama donde se encuentra Frida, a quien se le oye decir emocionada y enternecida “Hola, mi amor”. En otras historias se le ve al llamado ‘hijo de la leyenda’ tomando video-selfie donde de fondo se le ve al pequeño llorando.

Aunque el deportista no ha compartido mayores detalles del parto, por las imágenes mostradas se puede discernir que el segundo hijo de la pareja llegó a este mundo de la mejor manera y sin contratiempos.

Fue en el pasado mes de febrero cuando el controvertido boxeador había anunciado la llegada del bebé; él y su pareja mostraron el ultrasonido en las redes sociales, motivo que generó múltiples mensajes de alegría y felicitaciones.

A través de un video, Chávez Junior narró que estaba haciendo todo para consentir a su esposa; declaró que salía a comprar todos sus antojos y se mantenía muy al pendiente de sus necesidades durante su embarazo.

Frida Muñoz ha compartido los últimos meses algunas imágenes de su embarazo (Foto: Instagram @fridamuro)

Y fue este 28 de marzo cuando el hijo del legendario campeón mexicano anunció en un “gender reveal” que se encontraba en espera de un varón, el hermanito menor de su primogénita Julia.

En aquel video se le vio al lado de algunos invitados a la reunión, con quienes compartió la noticia y se pudo apreciar a su esposa muy feliz por la noticia, pero fue el pasado 27 de agosto cuando el deportista cometió un error garrafal al asegurar que tenía prevista la llegada al mundo de su hijo para “el día de la bandera”, confundiendo la fecha de la celebración, que se conmemora en febrero y no en septiembre.

Luego de que un usuario de Instagram le preguntara cuándo iba a nacer su segundo hijo con su esposa Frida Muñoz, el pugilista adelantó que el parto se tenía programado para el próximo 16 de septiembre; sin embargo, confundió esta importante fecha en la historia de México por otra. Así lo dijo a través de una historia en su cuenta de Instagram: “Mi hijo, si Dios quiere, nace el 16 de Septiembre, el Día de la Bandera”

La pequeña Julia es la primogénita del "hijo de la leyenda" (Foto: Instagram @jcchavezjr)

Tras esta respuesta del “Junior”, las burlas y críticas no se hicieron esperar por parte varios usuarios:

“Julio César Chávez Jr. festeja el día de la bandera...¿El 16 de septiembre? Aiiii goeiii”, “Pobre, lo compadezco de tanto golpe”, “Qué bueno que es boxeador”, fueron algunos de los comentarios.

El ex campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no tuvo más opción que borrar la publicación y corregir con otra: “Tu hermano nace el Día de la Independencia”, le comentó a su pequeña hija Julia de seis años y con las que se suele divertir mucho en la red social.

Julio César Chávez Jr. ha sido comparado en su desempeño deportivo con su famoso papá (Foto: Instagram @jcchavezjr)

Ésta no ha sido la única controversia del pugilista, pues en más de una ocasión sus declaraciones han sido motivo de críticas, un ejemplo es la vez que a través de una canción irónica se burló de la pandemia de coronavirus, y cuando surgió el primer caso confirmado de la enfermedad en Culiacán, Sinaloa, el deportista aseguró que se trataba de “puro show”.

Además, dio una poco coherente declaración refiriéndose a las personas que no pueden permanecer en casa porque viven al día y no pueden cesar de trabajar en las calles: “Los que pueden llevar el coronavirus más, la enfermedad que les afecta menos, son los que vivimos al día. Al día porque… no sé. A veces, dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer, sudar, bañarnos”, expresión que le valió gran cantidad de críticas.

