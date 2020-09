Los detalles del conflictivo y millonario acuerdo de divorcio entre Alejandro Sanz y su ex esposa Raquel Perera

01/01/1970 Alejandro Sanz EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Alejandro Sanz está en un gran momento profesional y personal. Y es que la noche del viernes debutó como coach en “La Voz” España, el concurso de talentos presentado por Eva González por cadena Antena 3. Feliz con la artista cubana Rachel Valdés, con quien acaba de celebrar su primer año de amor, ha alcanzado por fin un acuerdo de divorcio con Raquel Perera.

El cantante se ha mostrado muy discreto y ha preferido no dar detalles del acuerdo con el que ha puesto fin a su guerra judicial con su ex mujer. Sin embargo, se ha publicado que el artista pasará mensualmente a la empresaria cerca de 10.000 euros en concepto de manutención de sus hijos Dylan (9) y Alma (6). No obstante, el artista de 51 años ha evitado confirmar o desmentir sobre las cifras de su divorcio.

Alejandro Sanz y Raquel Perera, en los tiempos felices de su relación en 2014

Apenas una semana después de que se hiciera público que Sanz y Perera habían llegado finalmente a un acuerdo de divorcio “satisfactorio” para ambas partes después de un año de idas y venidas de sus respectivos abogados, se empiezan a conocer los primeros detalles sobre cómo han quedado las cosas para cada uno.

Además del dinero que recibirá para cubrir los gastos de los niños, debido a que la madre es la que cuenta con la custodia mayoritaria de los pequeños, también gozará de algunas ventajas ahora que ha fijado su residencia en Madrid.

Por lo que cuenta la citada revista, además de pagar íntegramente las facturas del colegio de los dos menores, cubrir cualquier gasto educacional o de salud y ceder un vehículo con el que la empresaria pueda llevar a los pequeños hasta la escuela todos los días, el cantante se hará cargo también del alquiler de la casa en la que vivan su ex mujer y los niños.

Eso sí, la propiedad que elija Raquel Perera para vivir está sujeta a unas condiciones. Además de que deberá estar situada en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte para que no quede muy lejos de la residencia del cantante en La Finca, su alquiler no podrá superar los 6.000 euros mensuales.

Según recoge el mismo documento y recoge el diario La Vanguardia, que también detalla que el cantante pagará a parte el salario y la seguridad social de la empleada que lleva cuidando de sus hijos desde su nacimiento, si la ex mujer de Sanz decidiera empezar a vivir en la casa familiar con una nueva pareja sentimental, debería empezar a abonar el 50% del alquiler desde ese momento.

Sobre el tiempo que el madrileño podrá pasar con sus hijos menores, el acuerdo de divorcio estipula que, siempre que su agenda lo permita y haya consenso entre los progenitores, tendrá derecho a pasar con los niños la mitad de sus vacaciones escolares y a verlos en fines de semana alternos y dos días laborables por semana.

Más allá de los acuerdos relativos a los hijos de la ex pareja, Sanz abonará una indemnización de un millón de euros a Perera en tres plazos, uno de 400.000 euros antes del final de este mes; uno de 300.000 un año más tarde y uno de 300.000 antes de 2022. Una vez quede saldado este pago, ella ya no tendrá derecho a reclamarle nada más del divorcio en el futuro.

Este acuerdo definitivo pone fin a un año difícil entre la ex pareja. Después de anunciar el fin de la relación en julio de 2019, el cantante interpuso una demanda de divorcio sin previo aviso en Madrid rompiendo el acuerdo verbal al que habían llegado meses antes, algo que la empresaria se tomó como un primer golpe. En respuesta al accionar de su ex, Perera puso una contrademanda en Miami solicitando una pensión de 40.000 euros al mes y la repartición a partes iguales de los bienes con los que se habían hecho el cantante y ella durante sus 12 años matrimonio. Esto, derivó en una congelación de las cuentas de Sanz.

Su relación con Perera, quien fue su asistente, comenzó en 2007, dos años después de que el cantante se separara de Jaydy Michel con quien se había casado en Indonesia en 1999 y tiene una hija llamada Manuela. Al principio mantuvieron su relación fuera del foco de los medios y en enero de 2011 anunciaron que esperaban su primer hijo, Dylan, que nació el 12 de julio de ese año. Sanz se casó con Perera en mayo de 2012, en una boda que resultó una sorpresa para sus invitados. El 24 de julio de 2014 llegaba al mundo su segundo hija, Alma.

El cantante tiene además un cuarto hijo, Alexander, de una relación extramatrimonial y a quien Sanz dio a conocer en diciembre de 2006. En un comunicado afirmaba que su hijo tenía entonces tres años y explicaba que si no había informado antes de su existencia había sido por “expreso deseo de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública”.

Rachel Valdés, la nueva pareja de Alejandro Sanz

En la actualidad Sanz está en pareja con Valdés, de 31 años, un artista que se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en 2010. De acuerdo a medios españoles , tiene un estudio en el barrio de El Vedado en La Habana.

En Latinoamérica se la conoce por las instalaciones de gran tamaño con las que busca sorprender e interactuar con el espectador. Una de las más destacadas la bautizó The beginning of the end y consistió en una especie de caleidoscopio gigante a base de espejos que quedó instalada en la neoyorquina Times Square.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién es Rachel Valdés, la artista cubana que enamoró a Alejandro Sanz

El polémico divorcio de Alejandro Sanz: su ex pidió congelar los bienes del cantante para que no malgaste el dinero