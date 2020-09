Chris Evans publicó una imagen explícita por accidente y se hizo viral

El actor publicó accidentalmente una foto explícita (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Este sábado el nombre de Chris Evans se volvió tendencia por las razones equivocadas. Esto debido a que el actor filtró una imagen de unos genitales a su cuenta de Instagram por accidente.

Esta tarde el actor quiso compartir un inocente video con sus 5.7 millones de seguidores. El clip, el cual fue publicado a través de las historias de su red social, mostraba a su familia en un juego de “Heads Up”. Este muestra al actor pasando un buen rato y riéndose con alguien que estaba jugando.

Sin embargo, el video que el actor compartió era en realidad una grabación de pantalla de un iPhone, y cuando el clip familiar terminó, se mostró la galería de imágenes y videos del teléfono.

En lo que había en el carrete, estaba el video de “Heads Up”, varias instantáneas de Evans, y la fotografía de un pene. Aunado a esto, una de las imágenes que estaban guardadas había un meme del actor con la frase “Guarda ese coño”.

Evans se volvió tendencia en cuestión de minutos (Foto: REUTERS/Phil McCarten)

A tan solo unos minutos de haber publicado el video, el protagonista de “Capitán América” lo borró de su red social. Pero ya era demasiado tarde, pues el accidente de Evans se volvió tendencia en Twitter y su nombre está en los primeros lugares de Google Trends.

Por su parte, aún no está claro de quién es el celular y el intérprete de 39 años aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.

No obstante, los comentarios tanto en sus imágenes de Instagram, así como tuits no se hicieron esperar. Muchos simplemente le agradecieron, otros expresaron su sorpresa, mientras que otros más defendieron al actor de los comentarios.

“Todos, por favor, no violen su privacidad buscando lo que claramente se publicó accidentalmente” dijo un usuario respeto a buscar la imagen en internet.

Evans no se ha pronunciado al respecto (Foto: Shutterstock)

“La filtración de fotografías de desnudos de mujeres sin consentimiento es una violación, y eso sigue siendo cierto cuando les sucede a hombres como Chris Evans. Esto no es entretenimiento. Es espeluznante e inapropiado”, argumentó otra persona más en Instagram.

“Todos ustedes deben dejar de inundar sus comentarios con mierda sobre su historia. Los accidentes ocurren y no querrán que esto le suceda a las personas que conocen / aman. El hecho de que Chris sea famoso no significa que todos tengan derecho a su vida privada. ¡Respeten su privacidad y sigan adelante! Chris solo ha estado publicando contenido positivo y edificante desde que obtuvo esta aplicación y ustedes no están dispuestos a arruinar eso al chismear como si sus vidas dependieran de ello. Crezcan por favor y aprendan a respetar la privacidad de las personas”, escribió una persona más.

Mientras tanto, en Twitter muchos trataron de hacer a un lado la foto explícita y en realidad se cuestionaron por qué el actor tendría un meme de sí mismo.

“Honestamente, no me importan los desnudos filtrados de Chris Evans, pero me gustaría escuchar la historia detrás de esta foto y por qué está en su rollo de cámara”, se preguntó una tuitera.

A penas el 1 de mayo se unió a la red social (Foto: Instagram- @teamcevans)

“¡¿Por qué Chris Evans tiene una foto de sí mismo que dice ‘guarda ese coño’ EN SU TELÉFONO?! Estoy gritando”, comentó otra más.

Fue en mayo de este año que el actor decidió finalmente abrir una cuenta de Instagram, y la razón que lo empujó a hacerlo era porque sentía que se enteraba de todo al último.

“Sí, no sé qué fue. No lo sé. Supongo que cedí. Me siento como un anciano. Llego tan tarde a la fiesta. ¿Sabes lo que es? Tenía demasiadas buenas fotos de mi perro. Era como si estas se desperdiciaran en mi teléfono. Debo ponerlos en alguna parte”, explicó Evans a Jimmy Fallon.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Chris Evans se hizo viral por una razón inesperada

Cultura.- Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán la película más cara de Netflix

Chris Evans causó furor en playas mexicanas