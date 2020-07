19/07/2020 Cultura.- Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán la película más cara de Netflix. Los hermanos Russo siguen su aventura con Netflix. Tras arrasar con 'Tyler Rake', en la que participaron como productores y Joe Russo como guionista, ahora los directores de 'Vengadores: Endgame' adaptarán el best-seller 'The Gray Man', que protagonizarán Ryan Gosling y Chris Evans y que será la película más cara en la historia de la plataforma en streaming. CULTURA FILMDISTRIC/MARVEL



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los hermanos Russo siguen su aventura con Netflix. Tras arrasar con 'Tyler Rake', en la que participaron como productores y Joe Russo como guionista, ahora los directores de 'Vengadores: Endgame' adaptarán el best-seller 'The Gray Man', que protagonizarán Ryan Gosling y Chris Evans y que será la película más cara en la historia de la plataforma en streaming.



Según informa Deadline, la intención de los Russo es crear una nueva saga cinematográfica al estilo de la franquicia 007. Esta primera adaptación, de la novela escrita por Mark Greaney, costará 200 millones de dólares, una cifra propia de los blockbusters.



La trama es propia de las historias de espías. Un duelo entre dos peligrosos asesinos. Por un lado, está Court Gentry (Gosling), apodado the Gray Man, un asesino a sueldo y antiguo agente de la CIA. Por el otro está Lloyd Hansen (Evans), antiguo compañero de Gentry cuya misión es darle captura.



"La película es un mano a mano entre dos grandes actores, quienes representan dos versiones diferentes de la CIA: lo que puede ser y lo que puede hacer", declaró Anthony Russo a Deadline. "Para aquellos que les gustó 'Capitán América: El soldado de invierno', esta película nos mueve a un territorio más real y cercano a lo que pasa en el mundo. Eso es lo que significa para nosotros", añadió.



"La intención es poder ser igual de competitivo que cualquier estreno de cines y el contar con Gosling y Evans es un sueño para nosotros", agrega Joe Russo, que adelanta que "la idea es crear una franquicia y expandirla con un universo, con Ryan Gosling como centro".



UNA SAGA DEL AUTOR DE 'JACK RYAN'



'The Gray Man' es la primera novela de la serie literaria creada por Mark Greany. Publicada en 2009, rápidamente se convirtió en un best-seller. Actualmente, la saga cuenta con nueve novelas, con una décima que saldrá a la venta en 2021. Greany es, además, coautor de otra famosa serie literaria, 'Jack Ryan'.



El proyecto lleva desarrollándose desde hace tiempo, New Regency tenía planeada una adaptación con Brad Pitt como protagonista y dirigida por James Gray, que no llegó a buen puerto. En 2016, Christopher McQuarrie, realizador de las últimas entregas de 'Misión Imposible', estuvo a punto de dirigirla.



El guion estará escrito por Joe Russo y contará con la supervisión de Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes ya colaboraron con los hermanos en las cintas de 'Capitán América' y 'Vengadores'. El filme estará producido por AGBO, la compañía de los Russo. El inicio del rodaje está previsto para enero de 2021.