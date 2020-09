“Tengo 13 años de no hablar con este hombre y no me interesa”: Guillermo Arriaga sobre González Iñárritu

El guionista Guillermo Arriaga por fin rompió el silencio sobre las razones por las cuales se separó del equipo de trabajo del director Alejandro González Iñárritu. El dos veces nominado al Oscar formó parte de tres de los largometrajes más importantes para el “Negro”: “21 Gramos", “Babel” y Amores Perros”.

Arriaga dijo en una entrevista para la revista Life&Style, que su distanciamiento del exitoso director inició al terminar la filmación de “Amores Perros”, la cual fue basada en muchas de las experiencias de Guillermo, sin embargo, diversos medios siguieron achacando la historia a Alejandro, cosa que causó molestia en el director, Arriaga dijo que en ningún momento estuvo supeditado a lo que dijera Iñárritu de su obra, sino que cuando terminó la adaptación, le entregó el escrito y se fue para no formar parte de la grabación del proyecto.

Toda la historia (Amores Perros) es muy personal,<i> </i>contenía el nombre de mi perro, de mi mujer, de mi familia y de mis amigos. ¿Por qué es la película del director? ¿Tú me dijiste qué escribir o qué? (...) Parte del pleito (con Alejandro) fue porque algunas revistas empezaron a decir que este señor era el director de mis escritos y eso lo enfureció. Yo no demerito la aportación del director, es fundamental, pero no es como que fui su empleado. Trabajamos juntos, pero yo le di la sustancia para que la manipulara

Arriaga aclaró que esa tensión que le generó el descontento con Iñárritu nunca se disiparía y a pesar de que trabajarían juntos en otros proyectos, la relación nunca fue a mejor, y a pesar de que ambos siguieron colaborando para proyectos muy importantes como Babel, casi no se dirigían la palabra por las diferencias entre ambos. Esto empeoró cuando Guillermo y González Iñárritu fueron a la entrega de los Óscares pues ambos acordaron subir juntos al escenario para la premiación, fue como un acuerdo de caballeros, pero Iñárritu subió solo en aquélla ocasión. Así lo aclaró Guillermo:

(Es) muy agridulce porque Alejandro y yo habíamos tenido un acuerdo de caballeros de que iba a ser una película de los dos y que íbamos a ir juntos a recoger todos los premios, pero ese pacto se derrumbó cuando salió la película. Sí me alegró que fuera nominada, aunque ese fue un momento muy agridulce (...) (La relación) se derrumbó desde antes (de la noche del Óscar). Permanecimos más tiempo juntos sólo porque <b>Alejandro </b>me dijo: ‘Mira, <b>Keith Richards</b> y <b>Mick Jagger</b> no se hablan, no tenemos ni que hablarnos, sólo trabajemos juntos’. Pero ya es una experiencia superada

Posterior a este conflicto, ambos participaron juntos en “21 gramos” y “Babel”, donde la relación entre ambos no hizo sino empeorar, pues apenas y se dirigían la palabra de ninguna forma, evidentemente una relación bajo esas características estaba sometida a niveles enormes de estrés y aunque ambos crearon los proyectos, cada uno trabajaba por separado. Después de Babel, todo lo relacionado a la relación de trabajo entre el guionista y el director llegó a su fin:

Hace mucho que pasó, tengo 13 años de no hablar con este hombre y no me interesa. No he visto sus películas, no me interesa nada de lo que haga o de lo que diga… ya no quiero ahondar en el tema. Acabo de ganar el Premio Alfaguara y me tiene muy feliz