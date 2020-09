“No me iré nunca”: así respondió Enrique Krauze a Taibo II por su invitación a irse del país

Enrique Krauze, director general de la editorial Clío y editor de la revista Letras Libres, denunció difamación y censura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Archivo)

El historiador Enrique Krauze respondió a las críticas que realizó en su contra el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II: “Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca”, publicó Krauze en su cuenta de Twitter, y acompañó sus palabras con la fotografía de 12 libros de su autoría.

Krauze hizo gala de su carrera profesional para mostrar su arraigo e interés por México y rechazar la invitación de Taibo II a cambiar de nacionalidad o resguardarse en una “esquinita”, en referencia al disgusto que ha expresado el director general de la editorial Clío y editor de la revista Letras Libres, por los cambios en la distribución de recursos públicos a medios de comunicación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo les sugeriría a ‘los hijos de la Operación Berlín y el baile interminable de la lana’ que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país muy pronto”, fueron las palabras de Paco Ignacio Taibo ll contra Enrique Krauze y Aguilar Camín, pronunciadas durante una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa “Los periodistas” de La Octava.

Enrique Krauze rechazó su interés por abandonar el país y presumió su obra historiográfica (Foto: Twitter/@EnriqueKrauze)

Con “Operación Berlín”, Taibo II hizo referencia a una investigación periodística de Eje Central que reveló la operación mediática con la que se pretendió atacar al actual titular del poder ejecutivo, entonces candidato presidencial, y promover una opinión pública desfavorable a su persona. En un inmueble de la calle Berlín, en Coyoacán, un grupo de jóvenes habrían producido memes, videos y mensajes de rechazo, ya fueran fundados en noticias verídicas o fabricadas.

La operación, de acuerdo con el medio periodístico, habría sido dirigida por Enrique Krauze y Fernando García Ramírez; y financiada por Agustín Coppel, Alejandro Ramírez, así como por Germán Larrea.

A principios de septiembre, durante conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador afirmó que las críticas e insultos que recibe de Enrique Krauze y Hector Aguilar Camín se deben a su molestia por haber perdido el apoyo gubernamental y los subsidios que financiaban sus proyectos durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En respuesta, la revista Letras Libres acusó a López Obrador de difamación: “insiste en utilizar la tribuna presidencial, con todo el poder que ello confiere, para desprestigiar voces críticas y confundir a la opinión pública, haciendo creer a su audiencia que la publicidad oficial que reciben los medios es indebida”, se leía en su comunicado.

Paco Ignacio Taibo II en entrevista con "Los periodistas" habló sobre las acusaciones sobre Censura de Enrique Krauze y Aguilar Camín (Foto: Captura de pantalla Los periodistas)

Paco Ignacio Taibo II se sumó al intercambio de opiniones y afirmó que en la actual administración no existe censura en su contra pues en las librerías del Fondo de Cultura Económica se siguen vendiendo los fondos de Letras Libres y de la editorial Cal y Arena, de grupo Nexos.

“Me estoy divirtiendo con este debate. No entiendo cómo estos chicos de Nexos y de Letras Libres quieren airearlo. De veras, es que no saben en lo que se están metiendo cuando airean esto”, advirtió el escritor y fundador de Para Leer en Libertad. Señaló, por ejemplo, que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari participó en la creación de Cal y Arena. “Todo este canto de sirena de ‘nos censuran, nos persiguen’... colegas, saben qué, mejor no le muevan porque van a aparecer tantos trapos sucios que se van a ahogar con ellos”, agregó.

No sólo Enrique Krauze se defendió a través de Twitter, también su hijo, León Krauze, expresó su admiración y respeto por la personalidad de su padre “cuya valentía es equivalente a su amor por Mex, (sic) reflejado en medio siglo de lucha por la democracia y denuncia de los abusos del poder. ¡Ah! Y celebro que se acerca al millón de seguidores (en Twitter)”.

