“Me trató tan mal que me hizo bien”: Kalimba recordó la accidentada entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola

Hace una década, el cantante Kalimba fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, pero en medio de la polémica concedió una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola, quien lo trató de una manera despectiva y hasta incriminatoria.

El encuentro entre ambas personalidades aún permanece en el ideario colectivo porque fue muy duro y dejó mal parado tanto al periodista como al intérprete de Se te olvidó.

A varios años de distancia, fue el mismo artista quien recordó la polémica entrevista y mencionó que este episodio le ayudó a cambiar la imagen que la sociedad se había hecho de su caso.

Aseguró que aunque no ha tenido un contacto directo con el reconocido periodista, sí han intercambiado algunos mensajes para conciliar sobre el tema.

Kalimba confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda la reacción que recibió de Carlos Loret de Mola tras el escándalo: “Hasta el día de hoy en persona no (se ha disculpado), pero a través de una persona que tenemos en común sí... me mandó una disculpa, me dijo ‘perdón, creo que ese día no fui periodista, fui papá’. Como papá (de sus hijas) tomó algo en su corazón y reaccionó como papá”.

Reconoció que dicha entrevista lo benefició, ya que Loret de Mola lo atacó sin considerar una presunta inocencia establecida por ley en cada proceso judicial.

“Mucha gente lo vio como destrucción. ‘Es que Loret te destruyó’, me decían, y yo dije: ‘no’, fue la primera vez que la gente me vio vulnerable y la primera vez que la gente me vio verdaderamente asustado, la primera vez que me vieron y dijeron ‘creo que Kalimba está diciendo la verdad’”, señaló.

“Estaba tan asustado, tan vulnerable, tan chiquito, tan destruido, pero el destruido estaba siendo él. Fue la primera vez que la gente también pensó, ‘¿oye le estoy haciendo lo mismo que Loret le hizo a Kalimba?’. ¿Le estoy dando chance de que nos demuestre la verdad o yo ya lo estoy juzgando desde antes?”, añadió.

Aceptó que la actitud de Carlos Loret de Mola fue normal por la situación que vivieron y fue la misma que muchas personas a su alrededor, incluido el público, adoptaron ante su tan sonado caso.

El periodista y columnista también se ha pronunciado sobre este tema e incluso ha catalogado esta entrevista como el peor trabajo de su carrera.

En una entrevista que concedió a la periodista Adela Micha, Carlos Loret de Mola comentó que recibió la ayuda de uno de sus amigos para conciliar con Kalimba.

“Lo hice mal, se acabó. Tengo que ofrecer una disculpa”, comentó para el canal de YouTube, La Saga.

En otra oportunidad mencionó que hizo una interpretación errónea del caso: “Fue una entrevista infame, prejuiciada y brutal”.

“Llegué con una idea y con un juicio e hice la entrevista a partir de lo que pensé... una pésima entrevista y la gente me castigó muchísimo, porque claro que lo hice mal... como era un tema del mundo del espectáculo le entré por lo de la supuesta violación y no estudié el tema como debía haberlo estudiado y lo pondría como un ejemplo de las peores entrevistas que se pueden hacer”, se sinceró sobre el tema.

Aceptó que recibió muchas críticas de su público y aunque al principio no entendía el conflicto, finalmente entendió que su trabajo no fue el mejor porque su agresividad no venía al caso y desde entonces tomó otras conductas hacia sus fuentes.

El ex integrante de OV7 estuvo preso por una semana por las acusaciones en su contra, tiempo en el se desarrolló un proceso judicial lleno de contradicciones y finalmente fue desestimado porque no se encontraron pruebas del acto cometido en contra de Daiana Guzmán, de entonces 17 años.

A pesar de la conclusión del proceso, los involucrados tuvieron que enfrentarse al escarnio y señalamientos que los han acompañado desde aquella noche en 2010. Kalimba continuó con su carrera artística y la joven se alejó de los reflectores después de protagonizar una portada de la revista Playboy.

El escabroso caso resurgió hace unas semanas, cuando el mismo artista habló de lo que vivió después de presentarse como DJ en un centro nocturno de Chetumal y en el hotel donde se hospedó aquella noche.

Ahora volvió a tocar el tema, pero al referirse del impacto de la entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola, casi un año después, en 2011.

