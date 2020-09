Alex Kaffie se lanzó contra Carmen Salinas por revelar que apoyó económicamente a Xavier Ortiz

Alex Kaffie criticó usando fuertes palabras la declaración de Salinas (Foto: Twitter@sannodal)

Continúa la conmoción entre el público por la sorpresiva y trágica noticia del deceso de Xavier Ortiz, luego de que este lunes 7 de septiembre fuera hallado sin vida en una habitación que rentó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para pasar unos días. La noticia la dio a conocer el diputado federal Sergio Mayer Bretón, ex compañero del grupo Garibaldi del fallecido cantante, quien fue su amigo desde finales de los años 80 cuando ambos eran modelos de revista y pasarelas.

“Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística QEPD”, fue el mensaje que cimbró a la audiencia.

Aunque en un primer momento no se comunicó la causa del deceso del también bailarín, presentador y cirujano dentista de profesión, horas más tarde se dio a conocer que Ortiz cometió su suicidio, hecho que lamentaron diversos personajes del medio de la fama, quienes convivieron con él a través de más de tres décadas.

Sergio Mayer y Xavier Ortiz se conocieron antes de la formación del grupo Garibaldi (Foto: Instagram@sergiomayerb/@xavierortizr)

Una de las primeras reacciones fue la de la primera actriz y productora teatral Carmen Salinas, con quien trabajó Xavier en la obra Aventurera, personificando el papel de “La Bugambilia”, una travesti parte del equipo del cabaret en el que se desarrolla la trama de la exitosa puesta en escena.

Minutos después de que se diera a conocer la noticia del deceso, el programa Ventaneando contactó a Salinas. “No lo puedo creer”, señaló Salinas sobre la muerte del ex integrante del grupo Garibaldi.

Mayra Rojas recientemente declaró haber sido novia de Ortiz a finales de los 80 (Foto: Cortesía)

“Todavía el miércoles pasado me mandó un recado, ‘cómo estás, manina, te extraño’. Habló por teléfono conmigo hará unos dos meses, me pidió que lo ayudara a grabar algo para apoyar una casa”, agregó.

En la misma charla con el programa de TV Azteca, Salinas recordó cómo fue la última vez que vio a Xavier Ortiz, que entonces se recuperaba de un terrible accidente en motocicleta que le dejó un pulmón perforado.

“Lo fui a ver a su casa allá a Guadalajara. Me impactó mucho ver la herida que tenía desde los pies hasta la ingle, una herida inmensa”, agregó. Salinas dijo que en el accidente en moto estuvo involucrada una alcaldesa que nunca le pagó nada a Ortiz.

Carmen Salinas recordó con cariño a Xavier Ortiz (Foto: Instagram carmensalinas_56/ xavierortizr)

En otro momento, Salinas lamentó profundamente el deceso de Xavier y además comentó que lo apoyó económicamente tras enterarse de que sus finanzas estaban a la baja, hecho por el cual hace apenas algunos meses tomó la decisión de incursionar en el negocio de la comercialización de cubrebocas, gel antibacterial y enseres para desinfección, esto derivado a que la pandemia frenó de tajo las actividades artísticas y actorales, dejándolo sin ingresos.

“Yo le di apoyo económico bastante fuerte. Le deposité en el banco un dinero que nunca le cobré”, fueron las palabras de la ex diputada del PRI por la vía plurinominal. Dicha revelación causó el enojo del columnista Alex Kaffie, a quien le pareció “miserable” que Carmelita presumiera que ayudó al prójimo, además el ex conductor del programa Guau! destacó que no es la primera vez que Salinas comunica a la prensa sus actos de solidaridad.

“No hay que alardear ni en privado ni en público cuando se tiende la mano. El bondadoso acto de Carmen Salinas se volvió estiércol al hacerlo ella del conocimiento general. No es la primera vez que la oigo o veo presumiendo su solidaridad, pues en más de dos ocasiones he sido testigo que se vanagloria de haberle conseguido vivienda a don Ernesto Gómez Cruz. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, reza la frase. ¡Acate la frase, señora!”, escribió Kaffie en su columna del periódico Basta!

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me impactó su herida inmensa”: Carmen Salinas recordó su último encuentro con Xavier Ortiz

″¡No dejen que les acerquen mascarillas!": Carmen Salinas alertó sobre una nueva manera de cometer robos en CDMX

Carmen Salinas destapó detalles de su encuentro con Caro Quintero y la petición que debió rechazar