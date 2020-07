″¡No dejen que les acerquen mascarillas!”: Carmen Salinas alertó sobre una nueva manera de cometer robos en CMDX

Carmen Salinas pidió a la gente que tenga mucho cuidado (IG: carmensalinas_56)

La actriz Carmen Salinas alertó sobre un nuevo modus operandi para cometer atracos en CDMX, que incluye el uso de mascarillas, un artículo esencial en plena pandemia de COVID-19.

El domingo por la noche, en su cuenta de Facebook, Carmen Salinas hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que su sobrino, Gustavo Briones, sufriera un asalto.

Según Salinas, su sobrino acudió a hacer unas compras a una tienda, de una famosa cadena, ubicada en la colonia Verónica Anzures de la capital mexicana.

“Se le acercó una chava de estatura baja, morena, flaca, con una playerita gris y le puso una mascarilla para mostrársela, lo drogó, él no pudo hacer nada”, relató la actriz en la red social.

El mensaje de Carmen Salinas en Facebook

Según la también productora y cantante, la joven le mostró a su sobrino que en su bolsa “traía una pistola” y así continuó con el robo.

La mujer obligó al sobrino de Carmen a que la llevara a su departamento, donde Gustavo “cayó dormido y ahí le quitó su celular, relojes, alhajas, computadora, todo se llevó, alguien la venía siguiendo, a eso se están dedicando”.

La actriz hizo un llamado a la gente para evitar que caigan en esta nueva forma de atraco.

“NO DEJEN QUE LES ACERQUEN MASCARILLAS, ahí anda la vieja rata buscando gente que tenga las manos ocupadas para ponerles la mascarilla y no puedan hacer nada, tengan mucho cuidado”, finalizó.

Carmen Salinas hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo

La publicación de Carmen Salinas recibió algunos comentarios lamentando lo ocurrido a su sobrino y enviándole los mejores deseos.

Salinas no ha hecho más comentarios en sus otras redes sociales acerca del incidente que vivió su sobrino.

Delincuencia pega a famosos

Apenas hace unas semanas fue la actriz Sugey Ábrego quien reveló haber sido víctima de un robo también en la capital mexicana.

En su cuenta de Twitter Ábrego explicó que había dejado estacionado su vehículo en calles de la colonia Condesa y al regresar por él se encontró con que le habían robado la computadora.

“Abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales de mi auto con valor de 100 mil en agencia . Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable”, escribió en uno de sus mensajes en la red social.

Ábrego también lamentó que el seguro de su auto no cubra lo relacionado a la computadora. “Me dejaron sin zapatos. Se hubieran robado todo el auto, así hubiera recuperado algo mínimo”, comentó a un seguidor.

La actriz recibió un comentario de un seguidor quien le dijo que el robo de computadoras de mando es un delito creciente en CDMX.

Encuentro con Caro Quintero

Respecto de Carmen Salinas, la actriz dio de qué hablar la semana pasada al revelar un encuentro que tuvo en prisión con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien le pidió ayuda al pensar que era familiar del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Carmen Salinas reveló detalles de su encuentro con un narcotraficante

“Me dijo ‘le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México, la deuda que tiene yo la pago toda, y a usted jefecita no se vaya a enojar, no se vaya a molestar, no le va a faltar nada lo que le quede de vida porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro para que no le falte nada’. O sea me estaba ofreciendo dinero para que lo ayudara con Carlos Salinas de Gortari”, recordó.

Carmen rechazó la propuesta del “Narco de Narcos” y solo se ofreció a entregar al presidente una carta.

