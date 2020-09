“Todos mis ex novios piensan que estoy loca”: Selena Gomez declaró que no le importa lo que crean de ella

La cantante declaró que no le importa lo que crean de ella (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Selena Gomez no está en el mundo para escuchar las críticas innecesarias, no importa si se trata de un troll de internet, o alguna de sus ex parejas. Así de claro lo dejó la actriz durante una entrevista con la YouTuber NikkieTutorials.

Recientemente la cantante estrenó su propia línea de maquillaje llamada Rare Beauty, por lo que la ha estado promocionando. Fue gracias a esto que la estrella tuvo una conversación con la influencer Nikkie de Jager. Ambas se encontraban probando los cosméticos de Rare Beauty a la distancia y hablaron acerca de sus vidas personales.

Gomez mencionó que a lo largo de los años ha aprendido mucho de su maquillista, Hung Vanngo. Ella lo considera una parte tan importante de su vida, que él será el elegido para maquillarla el día de su boda.

“Él me maquillará el día de mi boda, ¿sabes a lo que me refiero?... la cual nunca sucederá”, bromeó Gomez, simulando que tenía un reloj en su muñeca.

Selena Gomez fue invitada al canal de NikkieTutorials (Foto: Captura de pantalla)

La protagonista de “Los hechiceros de Waverly Place” se rió y después declaró que se trataba de una broma, pues se encuentra muy bien sin alguna pareja.

“Me refiero a que es muy divertido ahora [...] pero es difícil en cuarentena. Esto tampoco es una invitación. Es gracioso porque publico cosas que dicen que quiero un novio y esas cosas... Aunque realmente no lo digo en serio. Los chicos son demasiado trabajo”, agregó Gomez.

Por su parte, Nikkie concordó con esa última declaración, pero bromeó con Gomez que no le dijera a su prometido acerca del comentario que hizo.

“Oh, estarás bien. Cada uno de mis exes piensa que estoy loca, así que no me importa”, respondió Gomez.

Gomez confesó que se ha divertido durante su soltería (Foto; EFE/Guillaume Horcajuelo)

Durante la entrevista, Gomez agregó que diseñó esta línea de maquillaje para ayudar a quienes la utilicen a verse en formas más positiva a sí mismos. Esto, bajo la experiencia que ha tenido al aceptarse a ella misma.

“Quiero estar cada vez más cómoda conmigo misma. Yo pasé años y años pensando que tenía que ser de una cierta forma, pero mientras más crezco, más desaparece ese sentimiento. Ahora solo quiero seguir estando saludable, trabajar y hacer cosas grandes hasta que no pueda. Y quiero tener una familia”, compartió.

Por otro lado, la ahora empresaria, siente que este fue el momento indicado para crear su propia línea de maquillaje.

“Definitivamente es un gran momento para mí, he estado soltera por casi cinco años y creo que esto era muy importante para mi. Me siento muy bien y no me arrepiento de nada”, explicó.

Selena Gomez y Blackpink lanzaron "Ice Cream" en agosto (Foto: Instagram@ selenagomez/@blackpink )

Aunado a esto, Gomez dejó claro que este no es un proyecto en el que simplemente decidió poner un nombre, sino que fue algo que duró dos años y medio en desarrollarse y completarse.

“Quería que fuera un espacio, porque yo trabajo dentro de la comunidad de salud mental, así que quería que esto se tratara de mí siendo honesta. Creo en mi producto”, aseveró.

Un 2020 aprovechado

La cantante añadió su línea de maquillaje a una lista de logros bastante larga a pesar de la cuarentena. Además de sus productos de belleza, el pasado 27 de agosto, Gomez y el grupo femenino de K-pop Blackpink lanzaron su esperado nuevo sencillo “Ice Cream”, el cual fue bien recibido por ambos grupos de fans.

Por si fuera poco, Gomez también estrenó su propio show de cocina a través de la plataforma de HBO Max. “Selena + CHEF”, el show fue grabado durante el confinamiento por el coronavirus y a través de 10 episodios aprendió a cocinar recetas de la mano de un cocinero invitado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Selena Gomez no planeó reunirse con Justin Bieber dentro del video de “Popstar”

Selena Gomez estaría dispuesta a hacer una reunión de “Los hechiceros de Waverly Place”

Selena Gomez presumió de lo que tiene en su refrigerador: comida sana y chatarra para enfrentar la pandemia