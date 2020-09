Selena Gomez no planeó reunirse con Justin Bieber dentro del video de “Popstar”

La actriz nunca fue consultada para aparecer en el video e Bieber (Foto: EFE/Guillaume Horcajuelo)

Justin Bieber fue el protagonista del video de “Popstar” de Dj Khaled y Drake y bastó menos de un segundo en el lip-sync del intérprete de “Baby” para desatar rumores en redes sociales. La palabra que desencadenó la locura: “Selena”.

Un día después de que Bieber apareciera en cámara pretendiendo cantar: “Look, Ariana, Selena, my Visa”, un comunicado de prensa del director ejecutivo de Imperium Group, Shazir Mucklai, salió a la luz. En este, él alegó que le pidió a Gomez hacer un cameo en el clip de ocho minutos.

De acuerdo con el comunicado, Mucklai también le aconsejó a Justin que se comunicara directamente con Selena y le pidiera que participara. Esto era con el propósito de deshacer cualquier supuesta tensión entre los ex novios.

Sin embargo, una fuente cercana a la cantante negó a la revista People que Gomez tuviera planes para aparecer junto a Bieber en el video. Y agregó que la cantante ni siquiera había sido contactada por el empresario.

Gomez nunca tuvo planes de aparecer en el video (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Nunca se acercó a Selena y no tenía planes de participar en el video musical”, reportó la publicación.

Aunado a todo esto, a principios de la semana, Mucklai afirmó que se estaba asociando con Gomez y Sephora en su línea de maquillaje Rare Beauty. No obstante, la fuente negó vehemente estas manifestaciones e hizo hincapié en que Mucklai no está afiliado en ninguna forma con la marca, y mucho menos con la actriz.

Por otro lado, el video de “Popstar” contó con cameos de algunas celebridades como los youtubers Zane Hijazi, King Bach, además de la esposa del cantante, Hailey Bieber y por supuesto DJ Khaled y Drake.

Hasta la publicación de esta nota, estaba en el número nueve de las tendencias en YouTube. Desde el pasado jueves 3 de septiembre ya tenía más de 18 millones 900,00 visitas.

La fuente cercana a Gomez expresó que no está afiliada al empresario (Foto: EFE/ Guillaume Horcajuelo)

Selena disfruta de su éxito

Por otro lado, la cantante ha disfrutado de una semana de éxito ya que el pasado 27 de agosto la cantante y el grupo femenino de K-pop Blackpink lanzaron su esperado nuevo sencillo “Ice Cream”. Este fue muy bien recibido por sus seguidores.

En tonos rosa y otros colores pastel, el video comienza con Gomez vestida con ropa a rayas rojas y blancas y un sombrero de marinero en el asiento del conductor de una camioneta de helados. Mientras, las integrantes de Blackpink Jisoo, Jennie, Rose y Lisa, bailan sosteniendo un helado en una heladería rosa brillante.

La agencia que representa a Blackpink, YG Entertainment, dijo que “Ice Cream” era perfecto para el verano y completamente diferente a las canciones anteriores “Kill This Love” o “How You Like That”. Ambas tenían un ritmo más dinámico y agresivo mientras que “Ice Cream” es más ligera. En tan solo nueve días el video ya ha sido visitado 188 millones 004,849 veces.

Selena Gomez y Blackpink hicieron una colaboración para el verano (Foto: Instagram@ selenagomez/@blackpink)

Por si fuera poco, la cantante estrenó a mediados de agosto su propio show de cocina a través de la plataforma de HBO Max. Titulado “Selena + CHEF”, el show fue grabado durante el confinamiento por el coronavirus. A través de 10 episodios Gómez aprendió a cocinar recetas de la mano de un cocinero invitado con el reto de hacerlo a distancia, cada uno desde su casa.

Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi y Tonya Holland serán los especialistas culinarios que desvelarán algunas de sus recetas más famosas o platos tradicionales de la cocina francesa, italiana, japonesa y mexicana, entre otras culturas.

“Tener a algunos de los mejores chefs abriendo sus cocinas para mí fue una experiencia humilde y divertida. Definitivamente descubrí que tengo mucho más que aprender”, aseguró la actriz en un comunicado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Selena Gomez estaría dispuesta a hacer una reunión de “Los hechiceros de Waverly Place”

Selena Gomez presumió de lo que tiene en su refrigerador: comida sana y chatarra para enfrentar la pandemia

Selena Gomez felicitó a los inmigrantes que se graduaron durante la cuarentena