Karina Ortegón reveló cuáles fueron los abusos de los que acusa a Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. fue acusado por su ex esposa de violencia intrafamiliar y de abuso sexual (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Karina Ortegón por fin dio a conocer las supuestas agresiones y abusos que habría cometido en su contra Vicente Fernández Jr., a quien además acusó de haber tocado de forma indebida a la hija de ambos, quien tiene 14 años de edad.

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, que la esposa del cantante refirió que se trata de un hombre que la ha violentado durante toda su relación, y que llegó a afectar de forma cruel contra su hija, pues según las declaraciones, Vicente Fernández Jr. llegó a comprar ropa provocadora para que su hija pudiera usarla cuando ellos estuvieran solos.

Según Karina, este comportamiento siguió incluso después de que se iniciara la demanda de divorcio de su parte, pues los tres tenían una convivencia activa. Así lo dijo en la entrevista:

Le compró ropa inapropiada (…) como una tanga de hilo dental, y la niña manifiesta ‘mi mama no quiere usarla’ y le dice ‘ah, no pasa nada, te la pones cuando vaya contigo’. Y nalguearla y tocarla de la manera que lo hizo… Cuando voy y agarro valor y lo denuncio (por violencia doméstica), la niña abre la boca y me dice ‘mamá, ¿recuerdas tal ocasión? Pues pasó esto’. La llevo con psiquiatra y psicólogo y me aconsejan ‘esto no puede que así, tenemos que ir a denunciarla’

Vicente Fernández Jr. aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra, orquestada por su ex esposa (Foto: Cuartoscuro)

En las acusaciones, Karina se resistió a hablar sobre las agresiones que supuestamente Vicente Fernández Jr. le hizo, pero confirmó que en dichos actos llegaron a involucrar armas de fuego, pero que está manejando con discreción muchas de esas cosas pues son puntos con los que está trabajando su equipo legal:

No voy a hablar de si me pegaba o no, porque un maltrato físico puede ser desde un pellizco hasta que te pongan una pistola Hay muchas cosas que se hablaron legalmente y se manifestaron ante las autoridades que voy a tratar de mantener al margen para que hagan su trabajo

Sin embargo, algo que Karina sí afirmó, es que las supuestas agresiones que su ex esposo cometía contra ella eran motivadas porque no quería que trabajara o que fuera más exitosa laboralmente que él:

Después de los intentos de poderme pegar, golpear o faltarme al respeto, a él no le gustaba que yo trabajara, que saliera adelante, que le echara ganas, y empezó la falta de respeto, y el maltrato, desde un empujón, es violencia, no es que me pegara directamente

Karina afirmó que no le importa que se tenga que enfrentar al apellido Fernández pues no sólo busca defenderse a ella sino también a su hija (Foto: Especial)

Karina reiteró que no le importa que sea el apellido Fernández el que respalde a su ex pareja, pues ella salió a la defensa de su hija y de su persona sin importar el peso o la influencia que tenga la familia de Vicente Jr., por lo que reiteró que seguirá en juicio contra él:

No me importa si es un Fernández, mi hija, tu hija, nuestros hijos, se merecen un respeto, vivir con tranquilidad, en un hogar con calma, no con maltratos físicos ni groserías. Ya basta que ese señor tenga sus 3 minutos de fama y que se diga que es un caballero cuando en realidad no lo es

Por su parte, Vicente Fernández Jr. negó la veracidad de las acusaciones en su contra y aseguró que es víctima de un caso de extorsión pues dijo que Karina está usando a los medios de comunicación para crear una campaña con la cual beneficiarse y extorsionarlo. Así fue como lo dijo en sus redes sociales:

Aquí la situación es que me quieren presionar llevando medios, llevando cámaras y haciendo declaraciones puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema. Por lo cual, si no tiene poder de convocatoria, esto lo tenemos que tener en tribunales y no en los medios, porque es su forma de querer presionar y extorsionar

