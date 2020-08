“Es inocente”: Martha Figueroa defendió a Livia Brito

Martha Figueroa (d) salió en defensa de Livia Brito (IG: liviabritopes/ figuerolas)

La presentadora Martha Figueroa salió en defensa de la actriz Livia Brito, quien enfrentó una controversia por agredir a un fotógrafo en Cancún, que terminó con la pérdida de un protagónico que ya tenía en Televisa.

En la edición más reciente de Con Permiso, el programa que tiene junto a Juan José “Pepillo” Origel en Unicable, Figueroa se refirió al asunto.

Y es que hace unos días se supo que Livia ya no será la protagonista de Qué le pasa a mi familia, producción de Juan Osorio.

“Quiero decir una cosa, quiero defender a Livia, Livia es inocente de la segunda parte de la historia”, dijo Martha Figueroa en el programa.

Martha Figueroa no está de acuerdo con la manera en que fue tratado el caso de Livia (Video: Captura Unicable)

“Todo lo que pasó allá con el fotógrafo, pues sí, ni hablar, pero toda esta cosa que ha salido ahora que el político la iba a ayudar ... conocemos al político y saben qué muchachos, Livia es inocente”.

Figueroa se refirió a la supuesta ayuda que Livia habría solicitado al político Juan del Rosal para ocultar las evidencias que la incriminaban en el caso.

Fue a finales de junio cuando se desató la polémica que involucró a la actriz cubana.

El fotógrafo Ernesto Zepeda aseguró que la actriz y su novio, Mariano Martínez, lo agredieron en Cancún.

Livia Brito tuvo que disculparse por agredir al fotógrafo

Brito primero negó la agresión e incluso aseguró que ni siquiera había estado en Cancún en las fechas que Zepeda mencionaba.

Pero la investigación demostró lo contrario y el escándalo fue creciendo, pues Zepeda presentó una denuncia contra Livia que generó una investigación por parte de las autoridades.

Finalmente un par de semanas después Livia admitió su error, a través de un video en su cuenta de Instagram, aunque también presentó el testimonio de su abogado, quien dejó ver que podría demandar al fotógrafo por difamación.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, dijo Livia en el video.

Explicó que se sintió vulnerada al ser fotografiada de manera “invasiva”.

Livia Britó negó haber hablado mal de México (IG: liviabritopes)

Según su relato, le solicitó al fotógrafo que borrara las imágenes. “Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”.

Comentó que no estaba tratando de justificarse y aclaró que además de aceptar su responsabilidad ya está trabajando con su equipo de abogados para resolver el tema “y en función de resarcir este error tan desafortunado”, y es que el paparazzi presentó una demanda contra ella en Cancún por robo y lesiones.

También dijo que jamás habló mal de México, pues según el fotógrafo, la actriz aseguró que estaba “harta de los mexicanos”.

“Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”.

Livia Brito ya no será la protagonista de la próxima telenovela de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

En medio de todo el conflicto, Juan Osorio la había elegida como protagonista de su próxima telenovela, pero retrocedió ante las críticas que recibió por parte del público y la cambió por Ariadne Díaz.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó el productor en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

