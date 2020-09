Rihanna fue vista con moretones en el rostro; descartaron violencia física

Rihanna sufrió un accidente a bordo de un scooter eléctrico (Foto: Instagram @rihanna_mexico_oficial)

En días pasados, luego de la charla que sostuvo Rihanna con la famosa presentadora Oprah Winfrey, donde confesó que tras casi 12 años de haber terminado su relación con Chris Brown, sigue enamorada del rapero, quien la golpeó en una discusión dentro de su coche e incluso la amenazó de muerte, ahora la cantante pop continúa en el ojo mediático, pero esta vez por un tema que involucra su salud y bienestar.

Tras esas polémicas declaraciones que muchos calificaron como desafortunadas al constatar que Rihanna sigue sintiendo algo por el hombre que la maltrató física y psicológicamente, ahora la originaria de Barbados acaba de causar revuelo entre el público debido a que este fin de semana fue captada en Los Ángeles “luciendo” severos golpes y moretones en el rostro.

Dichas imágenes fueron captadas por el portal de farándula TMZ cuando la cantante de Please Don’t Stop The Music hizo una escala rápida en el restaurante Giorgio Baldi, pero lo que alarmó a sus fanáticos fue su estado físico.

Y es que ante la ola de suspicacias, fue su representante artístico quien declaró a la revista People que no se trató de otro acto de violencia en su contra, sino a su incipiente experimentación con los scooters.

Rihanna tuvo un accidente a bordo de dispositivo eléctrico de movilidad y se lastimó el rostro, así fue como su manager lo comunicó a los medios de comunicación:

“ Rihanna está completamente bien ahora, pero se cayó en un scooter eléctrico la semana pasada y se lastimó la frente y la cara ”. Además, agregó que “ afortunadamente no hubo lesiones importantes y se está curando rápidamente ”.

Tras la publicación en el popular portal de la foto de Rihanna con hematomas o moretones, algunos medios de espectáculos adujeron que la intérprete de Umbrella había experimentado un agresivo encontronazo con alguien más.

Antes de que su representante emitiera el comunicado, muchas fueron las especulaciones de personas que se aventuraron a insinuar que Rihanna había sido víctima de violencia doméstica o incluso algún asalto callejero.

Ante sus recientes declaraciones, un sector del público especuló que quizá debido a su mención a Chris Brown, con quien tuvo un tormentoso romance hace más de una década, éste habría tenido que ver con la aparición de los nuevos golpes en su rostro.

Esto fue lo que declaró la estrella pop con Oprah, argumentando que ahora mantienen un muy buena relación y son amigos: “Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es ... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado” , expresó a la popular comunicadora estadounidense durante una charla del serial Supersoul Conversations.

En esa ocasión, la cantante que frecuentemente rivaliza en los charts mundiales con artistas como Lady Gaga, Beyoncé o Katy Perry, contó que hace muy poco se encontró con su ex Chris Brown en Francia, en una fiesta de un amigo en común, y según ella, cada que se vuelve a encontrar con él, vuelve a sentir algo especial.

“ Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo” , expresó Rihanna a Oprah.

La riña en cuestión se suscitó hace doce años cuando la cantante descubrió que Chris sostenía una relación con otra mujer: “Perdió la confianza en mí y me odio después de aquello. Ella me golpeaba y yo la golpeaba, y nunca estaba bien”, dijo Brown en un documental lanzado en 2017: Chris Brown: Welcome To My Life.

