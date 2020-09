La Casa de Papel: una actriz de la serie confesó que habría rechazado participar “si hubiera sabido lo que iba a durar”

La actriz Itziar Ituño hizo las declaraciones en entrevista con el diario vasco Deia (Foto: Netflix/Vancouver Media/La Casa de Papel)

Cuando anunciaron que habría una tercera temporada de la Casa de Papel, muchos fans se mostraron pocos convencidos. La serie española dirigida por Álex Pina había cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo, y el final del atraco a la Casa de la Moneda resultó aceptable incluso para los seguidores más exigentes.

Por ese motivo, la idea de una nueva trama y la llegada de personajes desconocidos como Palermo, Bogotá, Marsella o la inspectora Sierra, parecía un intento forzado de alargar la historia y estirar el chicle: se temía que La Casa de Papel siguiera los pasos de otras producciones que acabaron en desastre al querer extender su éxito un poco más.

Sin embargo, después de mucha intriga, la tercera parte se estrenó en Netflix y los miedos se disiparon. El asalto al Banco de España y los esfuerzos por liberar a Río atraparon a los fanáticos, que devoraron con ansia los capítulos y aplaudieron las incorporaciones del reparto. A esa entrega, le siguió una cuarta, y en unos meses, se lanzará la quinta y última temporada, que ofrecerá, esta vez sí, el gran final.

En realidad, desde que se lanzó en el 2017, la serie estaba pensada como una historia con principio y final, que culminaba cuando la banda del Profesor huye del país y se escapa para siempre con el botín de La Casa de la Moneda. Sin embargo, cuando la historia triunfó, la plataforma ofreció a sus creadores firmar nuevos contratos de renovación.

Esto fue una sorpresa para los espectadores, pero también para el elenco, que no esperaba que se alargara el proyecto. Así lo confesó la actriz Itziar Ituño, quien da vida en la serie a la inspectora Raquel Murillo, conocida ahora como Lisboa.

En entrevista con el diario vasco Deia, la intérprete reveló que cuando le ofrecieron el papel, le aseguraron que era una producción que duraría solo unos meses ya que contaba con un final redondo.

“Cuando decidí hacer la serie, me lo pensé y dije que sí porque empezaba y terminaba en unos meses [...] Me dijeron que tenía un principio y un final redondo: ’No te preocupes, son los meses que hemos dicho y ya está‘. Eso dijeron”, recordó Itziar Ituño.

A pesar de que no se arrepiente de haber aceptado el papel, reconoce que si le hubieran avisado en un principio que iba a durar cinco temporadas, no habría participado.

“Creo que no hubiera aceptado hacer La Casa de Papel si me hubieran dicho que iba a tener cinco temporadas, pero no me arrepiento. Pero tengo que situarme en 2017, año en que me lo propusieron. No conocía Madrid, iba con un poco de vértigo y miedo a lo desconocido. Me alegro de haberlo hecho porque ahora no me importa todo lo que ha pasado. Es una alegría que haya habido la posibilidad de hacer una tercera, cuarta y quinta temporada”.

La actriz de Basauri, Vizcaya, descartó que por el momento haya planes de lanzar una precuela sobre la serie. Y dijo que le parece lo mejor.

“Creo que todo han sido rumores. Es bueno que la quinta sea la definitiva, lo ha dicho Netflix también. Pienso que no se pueden estirar las historias como si fueran un chicle; si se hace, termina decepcionando a la gente y aburriendo. Soy de la opinión de que lo bueno si breve, dos veces bueno”, concluyó.

Aunque las declaraciones de Ituño sorprendieron por insólitas, lo cierto es que muchos seguidores le han dado la razón, y están deseando que llegue a Netflix la temporada final, que ya se está rodando en España y constará de diez episodios.

Mientras, a la artista vasca no le dejan de salir propuestas para nuevos proyectos. Algunos de ellos, contó, son de la plataforma de streaming, mientras que otros son producciones locales.

