En medio de la pandemia, MTV entrega sus VMAs 2020: Lady Gaga, Maluma y BTS, entre las actuaciones más esperadas

Serán conducidos por la actriz y cantante Keke Palmer y veremos performances de The Weeknd, Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, CNCO, Miley Cyrus, Maluma, Black Eyed Peas, Doja Cat, Dababy y muchos más

Este domingo 30 de agosto se llevará a cabo uno de los eventos más grandes en la industria musical donde la boyband del K-Pop BTS actuará por primera vez en la ceremonia de los premios. Según anunció el canal MTV, el exitoso grupo surcoreano, que está nominado a tres premios MTV VMA’s, tiene previsto interpretar, en un evento sin público, su nuevo sencillo en inglés “Dynamite”.

MTV VMA’s se celebran en medio de las limitaciones y restricciones de la pandemia del coronavirus. En esta edición algunas actuaciones serán pregrabadas, mientras que otras serán en vivo desde distintos escenarios de la ciudad de Nueva York. Se esperan las actuaciones de Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus y muchos más.

MTV ha enfrentado varios percances antes de la gala. Mientras que Miley Cyrus, DaBaby, los Black Eyed Peas, Maluma, Doja Cat y CNCO tienen previsto actuar, algunos artistas se retiraron. El rapero de “The Box” Roddy Ricch canceló su actuación “por cuestiones de cumplimiento del COVID de último minuto”. Y J Balvin, quien contrajo COVID-19, no subirá al escenario, aunque no especificó sus razones.

Este domingo, 30 de agosto, Nueva York se convertirá en la capital de la música, con una serie de actuaciones que se repartirán por toda la ciudad

La actriz y cantante KeKe Palmer, quien será anfitriona de la noche, prometió que los VMA ofrecerán un gran espectáculo este año pese a las limitaciones.

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2020, con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto “Rain On Me” que podría alzarse como video y canción del año. Tras ellas se situaron Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno y Taylor Swift, con cinco menciones ya que su aclamado último trabajo, “Folklore”, se lanzó fuera de plazo.

Entre los latinos nominados, de las cuatro candidaturas de J Balvin tres fueron a mejor video latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en “Ritmo”.

Lady Gaga y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con nueve menciones cada una, en su mayoría por su colaboración No. 1 “Rain on Me”, que compite por el máximo honor: video del año.

Los candidatos a mejor videoclip del año son, además de “Rain On Me”: “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake y “Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.

Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán en la categoría artista del año.

Los cambios que han tenido que hacer los artistas en estos tiempos se reflejan en dos nuevas categorías: mejor video musical hecho en casa y mejor actuación en cuarentena.

El éxito No. 1 de Grande y Justin Bieber “Stuck with U” compite por el primero, junto con “Toosie Slide” de Drake, “Bigger Love” de Legend, “Wildflower” de 5 Seconds of Summer, “Happy Days” de blink-182 y “Level of Concern” de twenty one pilots, que encabezó la lista de canciones de rock de Billboard por siete semanas consecutivas.

El dúo de R&B Chloe x Halle, que ha promovido exitosamente su nuevo álbum con impresionantes actuaciones en vivo desde la cancha de tenis afuera de su casa, está nominado a mejor actuación en cuarentena por “Do It”, de la fiesta de graduación virtual de MTV “Prom-athon”. Los otros candidatos son “Smile” de Gaga, del especial de TV “One World: Together At Home”; el concierto de Legend “#togetherathome”; “Club MTV presents #DanceTogether” de DJ D-Nice; el “MTV Unplugged At Home” de CNCO; y el tributo de Post Malone a Nirvana.

Canciones de protesta que reflejan la experiencia de la comunidad negra, y que fueron creadas a raíz de las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros, también recibieron nominaciones a los VMA. “I Can’t Breathe”, de la cantante de R&B H.E.R; “Lockdown” de Anderson.Paak, y “The Bigger Picture” de Lil Baby compiten en la categoría video para el bien.

Megan Thee Stallion -que lideró las listas de popularidad este año con su tema asistido por Beyoncé “Savage” y “WAP”, su canción viral con Cardi B - cuenta con múltiples nominaciones, incluyendo a artista del año. Por ese honor compite con Gaga, Bieber, DaBaby, The Weeknd y Post Malone.

¿Cuándo y a qué hora son?

México-19:00

Colombia y Perú-19:00

Chile y Paraguay-20:00

Argentina-21:00

Con información de AP y EFE