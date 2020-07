De Eduardo Videgaray a Luis Miguel: todas las polémicas de Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos se defendió por Twitter de los comentarios burlones del programa "Qué importa", de Imagen Televisión (IG: robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos volvió a estar envuelto de polémica luego de contestar en su Twitter con “un saludo por la próxima aprehensión de su hermano” a las burlas de Eduardo Videgaray en el programa Qué importa, de Imagen TV.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, co-conductora del programa, bromearon acerca del dinero de Palazuelos. “Saca lana de lo que sea, está mandando saludos por solo 2,500 pesos”, dijo Rivera antes de presentar un clip en donde se ve al Diamante Negro dirigirse a una pareja de esposos en su luna de miel y darles consejos como “sean chavitos bien y quiéranse y respétense”.

Videgaray añadió “se han vendido 200 videos de Bobby y 199 de ellos han sido de él para él” en referencia que sólo la pareja compró sus saludos.

A lo que Palazuelos respondió con un tweet “Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”.

Palazuelos respondió así a Videgaray

Y es que Luis Videgaray, hermano del presentador, fue secretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y de acuerdo con el periódico Reforma, Emilio Lozoya Austin supuestamente pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN con las presuntas órdenes de Videgaray, quien habría solicitado el envío de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados.

Custodiado por la Guardia Nacional

La presencia de Roberto Palazuelos en el Carnaval de Progreso desató una polémica (Twitter: @JULIANZACARIASC)

A finales de febrero de este año, el también empresario Palazuelos, presumió en sus redes sociales que la Guardia Nacional lo custodió durante su recorrido en el carnaval de Progreso en Yucatán, al que fue invitado por el presidente municipal Julián Zacarías Curi.

Las historias de Instagram subidas por el Diamante Negro desataron como era de esperarse polémica e indignación por parte de internautas quienes señalaron que mientras en otros puntos de México el clima de inseguridad es palpable, al actor le ofrecieron todas las garantías en un evento que en su opinión no lo ameritaba.

A lo que Palazuelos declaró a la revista Quién que el escándalo “fue una ridiculez”, pues a su parecer la Guardia Nacional estaba haciendo lo correcto, ya que no estaba ahí para custodiarlo sino para ayudar a la policía municipal a controlar el orden durante el recorrido de los carros alegóricos.

Serie de Luis Miguel

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

Su participación en la famosa serie de Netflix, no lo dejó satisfecho por cómo lo presentaron y según él los hechos no ocurrieron en la manera en que fueron contados, “es una mentira de la que sacan provecho los escritores” en referencia de la supuesta pelea que tuvo con Luis Miguel.

El enfado llegó a tal grado que Bobby, como también se le conoce, amagó con demandar, pues pudo haber emprendido una causa legal contra la serie, según reveló a la conductora de televisión Mara Patricia Castañeda en una entrevista.

Además ha dicho en reiteradas ocasiones que Luis Miguel no se compara con los amigos “poderosos” que tenía, hijos de presidentes como Gerardo de la Madrid o Miguel Alemán Magnani.

Declaraciones sobre mujeres en su reality show

En el "reality show" fue dónde realizó los comentarios

En el programa también de Netflix Palazuelos Mi Rey, el Diamante Negro le da una serie de consejos a su hijo, Roberto Palazuelos Jr., que causaron polémica al ser catalogados como machistas y racistas.

“Yo quiero tener nietos guapos, no quiero que Robertito vaya a desvariar (...) Cuida mucho tu raza, no te mezcles”, le comentó el padre a su hijo. También comentarios como “El día que me llegues con una novia así, hasta carro te compro”.

Otro de los consejos es casarse por bienes separados, ya que no quiere que la mitad de su fortuna se vaya con una mujer. Además, en una entrevista a la revista TV Notas dijo que las mujeres sólo sirven para tener sexo si no quieren hijos.

