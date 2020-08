Valerie Domínguez, la prima de Shakira que triunfa en la actuación

Valerie Domínguez destaca en el modelaje y la conducción en su país nata, Colombia (Foto: Instagram @valeriedomi)

Parece ser que la belleza y la popularidad es cosa de familia, al menos así lo indica el caso de Valerie Domínguez, quien comparte lazos sanguíneos con la famosa Shakira y suma una gran cantidad de followers quienes no se pierden los pasos de la modelo, actriz y reina de belleza.

Ella es hija del sobrino de William Mebarak Chadid, papá de la cantante de Hips Don’t Lie. Ambas mujeres comparten genética y gusto por los reflectores; pues mientras una triunfa en la música desde hace casi tres décadas, la otra ha dedicado su carrera a la belleza, la vida fitness y la conducción.

Se trata de una de las presentadoras más populares en Colombia, quien ya ha participado en exitosas emisiones televisivas como La Voz Colombia y Yo me llamo, en Caracol Televisión.

Participó en Miss Universo 2006, siendo una de las 10 finalistas(Foto: Instagram @valeriedomi)

La fama de la joven de la también nacida en Barranquilla, de 39 años, proviene desde que en 2005 ganó el certamen de belleza Miss Colombia, con el que pudo ingresar a Miss Universo y llegó a ser una de las diez finalistas del popular concurso.

Además de destacar por su belleza, Valerie es toda una influencer digital del mundo de la alimentación, vida sana y estilo de vida fitness, pues ha ganado gran relevancia en este rubro gracias a las publicaciones constantes donde enseña a sus seguidores a seguir distintas rutinas de ejercicio y a equilibrar lo que comen.

Durante su estancia en Estados Unidos, a la ex Miss Universo se le relacionó sentimentalmente con J Balvin (Foto: Archivo)

La multifacética prima de “Shak” además es actriz, y ha aparecido en series locales como Los caballeros las prefieren brutas, Hasta que la plata nos separe, Mujeres asesinas, El último matrimonio feliz y Un sueño llamado salsa; y a la par su fama ha crecido en las redes sociales, donde suma más de dos millones de seguidores tan solo en Instagram.

Su padre es sobrino del papá de Shakira, por lo que es su prima lejana (Foto: Instagram @valeriedomi)

Además de la televisión, Valerie participó en Más que hermanos, una producción panameña que fue preseleccionada como Mejor película extranjera para los premios Oscar 2018.

En su cuenta también comparte las vivencias de su profesión, otutfits y consejos de moda, imágenes donde llama la atención su estilizada figura que luce con poca ropa haciendo suspirar a sus followers, quienes no dejan de enviarle piropos.

Según la publicación Tikitakas, a Valerie se le relacionó sentimentalmente con el reggaetonero J Balvin. Esto ocurrió mientras ella radicaba en Estados Unidos, antes de volver a su país tras un largo periodo para conducir el reality show Yo me llamo, en 2019.

Sus publicaciones han estado al borde de la censura en Instagram (Foto: Instagram @valeriedomi)

La mujer de ascendencia libanesa declara ser una mujer de retos, razón por la que ha logrado incursionar en distintos ámbitos por mérito propio:

“ Aprendí muchísimo a convertir los no en nuevos retos, me estrellé mucho, me dijeron muchas veces que no, pero al final vi esas negativas una oportunidad que me permitió sacar lo mejor de mí ”, confesó en Instagram.

Una faceta importante que también la ha hecho destacar es que es amante de los animales, por eso una parte de su cuenta de Instagram está dedicada a las mascotas y su cuidado.

En 2019 condujo el show de talentos "Yo me llamo" (Foto: Instagram @valeriedomi)

La actriz y modelo también considerada una de las reinas tiktokers de su país, pues cuenta con casi 500 mil seguidores a quienes deleita con pequeños clips donde en muchas ocasiones se muestra con poca ropa. Además de con su apariencia, Valerie ha conquistado con su personalidad, pues suele ser divertida, hacer sketches cómicos y pequeñas rutinas, dando cuenta de su buen humor.

Valerie también ha tenido su lado escandaloso pues en una entrevista para la revista Don Juan, contó duros momentos de su vida y aseguró haber sufrido maltrato psicológico por parte de su ex esposo, el empresario Juan Manuel Dávila.

Esta información salió a la luz cuando la modelo estaba siendo investigada por la Fiscalía de Colombia tras una acusación a ella y a su ex marido, pues se les imputaba el cargo de haber falsificado un documento para recibir un subsidio que el Ministerio les había aprobado para invertir en un proyecto de riego.

