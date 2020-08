Consuelo Duval reveló que rechazó millones por posar desnuda

Fue hace algunos años cuando la conductora recibió una cuantiosa oferta para aparecer sin ropa en una revista (Foto: Instagram@consueloduval)

Luego de que hace unos días aparecieran en las redes sociales unas imágenes en las que presuntamente aparece Consuelo Duval disfrutando de sus vacaciones en una playa nudista, y tras de que la propia actriz desmintiera que quien aparece ahí es ella, argumentando que se trata de un montaje, ahora la también conductora reveló que recientemente la contactaron de una revista para caballeros ofreciéndole posar sin ropa.

Duval reveló que no aceptó la oferta y dijo que en algún momento de su carrera ya le habían ofrecido una cuantiosa cantidad por aparecer desnuda en las páginas de una publicación para adultos, propuesta que la mexicana de 51 años tampoco aceptó.

“Me siento súper afortunada y feliz de que el público me haya creído (que no era yo). De repente me llegan mensajes que me dan una hueva que parecen dos: ‘Qué bonito tu pack, me falté el respeto’, y digo ‘Ay, qué nacos, qué feo’” , dijo la comediante a las cámaras del matutino Sale el sol al respecto de su aclaración de que no es ella la mujer a quien captaron en la playa en días pasados.

Dijo que por respeto a sus hijos y por vergüenza con la gente no se desnudaría jamás en una publicación (Foto: Instagram@consueloduval)

En el mismo tenor, la actriz de La familia P. Luche y Otro rollo dijo que hace algunos años se le acercaron con la intención de convencerla para hacer una sesión de fotos eróticas y reveló a cuánto asciende la cantidad que en su momento también rechazó:

“Me han llegado antes y no acepté esa, me ofrecían dos millones de pesos. No acepté, imagínate, era ver a la gente o a los amiguitos de mi hijo (diciendo) ‘Ay, qué bonita está tu mamá, pues no’” , expresó la comediante de Televisa.

Duval mencionó que está totalmente cerrada a la posibilidad de mostrarse sin ropa y aseguró que, de llegar otra propuesta semejante, volvería a rechazarla sin pensarlo de más:

“Mi cuerpo es bendito, sagrado y es precioso, pero no tengo ninguna razón para estarme encuerando delante de nadie, ya les encuero mi alma que eso cuesta más trabajo”, dijo la actriz quien también recordó cómo de niña era menos pudorosa.

Consuelo Duval protagoniza la nueva serie de Televisa "Julia contra Julia" (Foto: Juan Vicente Manrique)

“De chiquita le enseñaba los calzones a los niños, me daba mucha risa y me levantaba la falda de la escuela. Vivía expulsada, en la dirección fui un dolor de huesos para mi papá” , reveló entre risas.

Las fotos falsas que se hicieron virales

Luego de la aparición en días pasados de la fotografías que mostraban su presunta desnudez, la protagonista de la serie Julia contra Julia cuestionó el parecido de la mujer en las imágenes con el suyo, asegurando que no se trata de ella. En sus historias de Instagram y en Twitter, escribió que callaría bocas, por lo que publicó su foto en bikini.

“¿Dónde están mis estrías?”, escribió sobre la parte baja del vientre de quien, refiere, es otra persona. También agregó: “¿Y mi ombliguito cómo creció? ¿Mi cirugía de la panza?. Yo no me como las uñas”, para evidenciar que se trata de otra mujer.

La protagonista de "Julia contra Julia" desmintió ser ella quien aparece sin ropa en la playa (Foto: Instagram@consueloduval)

Pese a no hacerlo muy seguido, la conductora del programa Netas divinas sí ha publicado en el pasado imágenes de su torso desnudo, o moviendo las caderas en un baile tahitiano, demostrando con ello que, a sus 51 años, luce una figura cuidada.

Duval comentó en julio del 2019 que años atrás se sometió a una cirugía para retirar la flacidez de su vientre, luego de dos partos; sin embargo, esta intervención no resultó muy bien y le dejó una gran cicatriz muy difícil de ocultar.

