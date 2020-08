La vertiginosa vida de Christian Nodal tras revelar su romance con Belinda

Christian Nodal ha permanecido las últimas semanas más asediado que de costumbre por la prensa (Foto: Instagram @nodal)

Christian Nodal ya está acostumbrado al éxito en su carrera musical y a ser objeto del interés público; su carrera artística le ha dado grandes satisfacciones desde que lanzó su primer trabajo musical a los 17 años.

Múltiples premiaciones, numerosos conciertos y presentaciones en distintos países lo han posicionado en el gusto del público, pues ha colocado temas como Pa’ olvidarme de ella, De los besos que te di y Aquí abajo, en la preferencia de los amantes de la música regional mexicana.

Se trata de uno de los pocos casos de éxito en los que con un primer sencillo conquista audiencias internacionales y arrasa en las premiaciones, tal como pasó con su primer lanzamiento, el tema Adiós, amor, que incluso se convirtió en un himno para la Selección Mexicana en su participación en el pasado Mundial de Rusia 2018.

En noviembre de 2019, Nodal ganó dos Grammy Latino por su álbum "Ahora" y su tema "No te contaron mal" (Foto: Reuters)

Apadrinado por otra importante figura de la canción regional, Julión Álvarez, Nodal ha disfrutado de una ascendente carrera que lo ha llevado incluso a ganar muy pronto importantes premios como el Grammy; su nivel de popularidad también le ha acarreado la responsabilidad de cuidar sus pasos, pues cada movimiento suyo es vigilado por el ojo público, asimismo sus romances.

Luego de que el mes pasado fue el mismo Nodal quien dio a conocer que había iniciado un romance con la también cantante Belinda, el sonorense ha experimentado abruptamente un cambio en su carrera artística, pues diversos aspectos lo han posicionado en el ojo del huracán mediático.

Cuando Belinda confirmó su noviazgo, no faltaron quienes se aventuraron a asegurar que la relación se trataba de una estrategia publicitaria para levantar los ratings del reality show La Voz México, pues presuntamente la emisión no estaba resultando tan exitosa como se proyectaba.

El romance de Belinda y Christian Nodal ha sido objeto de muchas críticas, pues hay quienes dudan de su veracidad (Foto: Archivo)

No sólo el público puso en duda la autenticidad del romance, también periodistas como Daniel Bisogno y Martha Figueroa insinuaron que la relación no era genuina sino que respondía a otro tipo de intereses ocultos.

“Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé. Es un montaje. Cómo va a ser eso cierto si ya sabemos el perfil de novios que le gusta a Belinda, más grandecitos, más poderosos, más de mucha lana”, expresó Figueroa.

Al respecto, “Beli” expresó que no desea que su romance sea objeto de dudas ni escarnio : “Tampoco queremos que esto se vuelva un circo o que todo el mundo se meta. También tenemos nosotros nuestra vida privada, nuestros momentos bonitos de novios y esos los queremos conservar para los dos” , enfatizó en una charla para Ventaneando.

Para celebrar el cumpleaños de Belinda, la pareja se trasladó a una playa que aseguran se trata de Punta Cana (Foto: Instagram)

No obstante, el cantautor de 21 años echó a un lado las habladurías para asegurar que lo suyo era un romance auténtico y habló de cómo cambió su vida de un momento a otro, al relacionarse con una artista tan popular:

“A final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido, porque es una figura pública, no estaba acostumbrado”, comentó y puso como ejemplo de la atención que atrae Belinda el hecho de que recientemente incluso los estaban siguiendo con drones.

“Es una experiencia bastante diferente, ya me hacía falta estar de buenas así todo el día. El amor es bonito”, aseguró.

Belinda y Nodal están próximos a colaborar con una canción en conjuntos (Foto: Instagram@ belindapo/@ nodal)

Otro de los aspectos controvertidos en la relación fue el hecho de que Belinda es 10 años mayor que él, según documentos oficiales presentados por El Universal.

Al respecto, Nodal ya había declarado en años anteriores que sentía atracción por mujeres mayores que él, por su parte Belinda aseguró que la diferencia de edades no representaba un problema.

“Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia” expresó la también actriz.

Ésta fue la imagen con la que la producción de "La Voz México" confirmó el romance entre Christian Nodal y Belinda (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Para celebrar el cumpleaños de Belinda, quien festejó el 15 de agosto un año más, la pareja viajó presuntamente a la playa de Punta Cana en República Dominicana a bordo del jet privado del originario de Caborca.

La pareja permaneció varios días en el paradisíaco destino, desde donde compartieron fotos y videos donde se les ve disfrutando su romance a pleno.

“Luego del encerrón a ver si no sale embarazada” , expresó Pati Chapoy sobre los días de la pareja en la playa.

Christian Nodal confirmó un incidente vial ocurrido con su Ferrari (Foto: Instagram @nodal)

Luego de esta vorágine mediática, esta mañana el cantautor volvió a dar de qué hablar al darse a conocer que un elemento de seguridad de su equipo tuvo un percance con el Ferrari que recién “presumió” en sus redes sociales.

“Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí, bendito Dios está todo bien, en la mañana uno de mis seguridades tuvo un choque en el cual pues yo no estuvo presente, él ya está bien gracias a Dios; los daños solamente son materiales, y pues nada…Dios los bendiga mucho, muchas gracias por preocuparse” , expresó el cantante sonorense en sus más recientes historias de Instagram.

Sin duda el público seguirá manteniéndose al pendiente de la pareja, pues existen especulaciones que aseguran que una vez finalizado el programa en el que fungen como coaches, la relación habrá llegado también a su fin.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Christian Nodal confirmó que su Ferrari estuvo involucrado en un accidente automovilístico; uno de sus guardaespaldas lo manejaba

La lujosa vida de Christian Nodal: un jet privado, un Ferrari y una dentadura de oro

Belinda ignoró a Christian Nodal en Instagram: así quedaron atrás los mensajes de “te amo”