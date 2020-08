Con ritmo y sin Danna Paola: Sebastián Yatra se divierte en Miami

El colombiano Sebastián Yatra ha compartido en sus redes sociales momentos de fiesta, pues en su estancia en Miami donde recientemente se presentó en los Premios Juventud, se le ha visto rodeado de amigos y amigas, con quienes se le ve divertido bailando, bromeando y promocionando su música.

Pese a que Danna Paola, con quien recientemente lanzó un nuevo sencillo titulado No bailes sola, también estuvo unos días en la ciudad de Florida, Yatra no ha convivido con ella tanto como con quien sí aparece en sus publicaciones, o al menos no se ha mostrado ante la cámara de su celular, quizá en un intento por acallar los rumores que los señalan como una pareja de enamorados.

El colombiano causó revuelo en las redes sociales luego de haber compartido distintos videos, en uno de los cuales en que aparece protagonizando un baile acompañado de la influencer y conductora de televisión Lele Pons.

Yatra se ha hecho acompañar por Lele Pons, Kimberly Loaiza, Ricky Montaner, Guaynaa, Stefania Roitman y la youtuber Nicole García (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

Fue en su cuenta de Instagram donde Yatra ha compartido videos para promocionar su más reciente lanzamiento, el tema ¿A dónde van? Y fue con la también modelo venezolana con quien protagonizó un clip donde aparecen juntos en un muelle con el mar de fondo.

Él sin camisa y ella en traje de baño se les ve bailando el tema donde finalizan con un romántico acercamiento, a punto de darse un beso, lo cual desató una ola de opiniones divididas.

“#ADóndeVan a parar los besos cuando se dan? @lelepons Voy a estar compartiendo los suyos! #ADóndeVanChallenge” , escribió el famoso en la postal para animar a sus seguidores a participar.

Inmediatamente los comentarios por parte de los fans de ambos personajes quedaron divididos entre quienes piropearon a la pareja de amigos e incitaron a un romance; mientras que otras personas se dedicaron a burlarse de Danna Paola, asegurando que “ya le habían robado el corazón” del popular reggaetonero.

Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra se encontraron en Miami (Tiktok Kimberly Loaiza)

Pero Lele no fue la única chica en aparecer en las historias del cantante, pues también se mostró haciendo sensuales pasos de baile junto a una conocida youtuber, la mexicana Kimberly Loaiza.

Como parte del lanzamiento de ¿A dónde van?, tema en colaboración con el rapero Álvaro Díaz, Yatra preparó un challenge para preparar el terreno ante sus seguidores, quienes ya le pedían nueva música.

El exnovio de la argentina Tini Stoessel se mostró en un jardín con la cantante y vlogger, con quien ejecutó atrevidos pasos de baile para promocionar el próximo lanzamiento del tema en cuestión.

Danna Paola y Yatra se reencontraron tras dos años sin verse para participar en los Premios Juventud (Foto: Instagram@dannapaola)

No son las únicas personas captadas al lado de Yatra, pues el joven artista también ha mostrado en sus perfiles cómo mantiene una agitada vida social, y ya se ha dejado ver en plena fiesta al lado de sus amigos Ricky Montaner, Guaynaa, Stefania Roitman y la youtuber Nicole García, con quienes ha vivido divertidos momentos durante su estancia en Miami, como aquel en el que aparecen a bordo de un yate en medio del mar,

Desde su inesperada ruptura con Stoessel en mayo de este año, la vida sentimental de Sebastián se volvió una de las grandes interrogantes de sus seguidores, quienes especulan sobre quién será la próxima en robarle el corazón.

Durante los últimos meses, distintos rumores sobre un posible noviazgo con Danna Paola han acaparado los titulares de los medios de espectáculos, y han generado todo tipo de disputas entre los distintos fandoms.

La pareja sorprendió en mayo pasado cuando anunciaron el fin de su relación (Foto: Instagram @yatra)

Pues, pese a que ambos lo han negado en distintas ocasiones, argumentando que entre ellos sólo existe una amistad y una relación laboral por colaborar juntos musicalmente, el público continúa sospechando y analizando los detalles de cada foto y video en el que los cantantes se muestran juntos.

A sabiendas de que su vida personal es del interés público, Yatra no se ha mostrado ofendido por los rumores que lo relacionan con Danna ni con ninguna otra chica, y por el contrario se muestra muy activo compartiendo momentos en su cuenta personal que podrían interpretarse como acercamientos románticos con otras mujeres.

