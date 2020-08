Chrissy Teigen reveló la peculiar forma en la que se dio cuenta que estaba embarazada

Hace un par de días John Legend y Chrissy Teigen dieron pistas acerca de un posible embarazo de la modelo dentro del video de “Wild” del intérprete.

Horas después fuentes anónimas reportaron a varios medios que en efecto la pareja está en espera de su tercer hijo. Un día después de que las noticias rondaron, la modelo decidió compartir la experiencia que tuvo al enterarse de esta noticia.

De acuerdo con Teigen, todo comenzó cuando decidió quitarse los implantes de seno en junio pasado. Antes de esta cirugía, Teigen tuvo que someterse a una prueba de embarazo obligatoria, si esta demostraba que estaba embarazada, no hubiera podido seguir. Sin embargo, la prueba fue negativa y la cirugía se dio.

“Hice la prueba de embarazo de rutina que tienes que hacer antes de la cirugía. Dijo negativo. Pero en realidad no era negativo” , comentó en su cuenta de Twitter.

Teigen después comentó que desde que ella y Legend se dispusieron a tener hijos, la modelo se ha hecho una prueba casera de embarazo mensual. Estas siempre han sido negativas, pues ha sufrido problemas de infertilidad.

Unas semanas después de la cirugía, me hice una prueba. Y desde hace muchos años, me he hecho pruebas de embarazo casi todos los meses, rezando para ver un resultado positivo algún día. Solo una ilusión. Nunca antes había tenido una prueba positiva