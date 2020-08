Pequeño de Nigeria que conmovió por su baile bajo la lluvia fue becado por el American Ballet Theatre

Hace unas semanas Anthony Madu estaba haciendo pirouettes bajo la lluvia, en el patio del estudio en donde entrena, sobre el pavimento y completamente descalzo, cuando su profesor capturó sus movimientos en un video de menos de un minuto. Pero bastaron poco más de 40 segundos para enamorar al mundo y volverse viral.

Las actrices Cynthia Erivo y Viola Davis decidieron compartir el video del niño en sus cuentas de Twitter, lo cual atrajo mayor atención al menor.

“Me recuerda la belleza de mi pueblo. Creamos, nos elevamos, podemos imaginar, hemos desatado la pasión y el amor... ¡a pesar de los brutales obstáculos que se nos han puesto! ¡Nuestra gente puede volar!”, exclamó la protagonista de “How To Get Away With Murder”.

El esfuerzo, dedicación y amor que Anthony tiene por el ballet no solamente llamaron la atención de internautas, sino también de una de las escuelas más importantes de ballet en Estados Unidos.

Anthony Mmesoma Madu se volvió viral durante el verano (Foto: REUTERS/Seun Sanni)

De acuerdo al portal de noticias de NBC News 4, el American Ballet Theatre (ABT) le ofreció una beca al pequeño de 11 años originario de Lagos, Nigeria. Pero la atención no llegó por sí sola, sino que fue gracias a Erivo que la conexión intercontinental se dio.

“Están en Nigeria. Yo también soy nigeriana. Y pensé, esto se sintió como un momento creado por el destino. Creo que es extremadamente importante porque creo que a los niños no se les anima a hacer este arte increíblemente difícil que en realidad fomenta la fuerza, la resistencia y la belleza”, dijo la actriz a NBC News.

Por su parte, Anthony tiene todo muy claro: el ballet le da una fuerza inigualable, por lo que ahora que tendrá la oportunidad de entrenar con la ayuda de los mejores del mundo, planea hacer de este, su futuro.

“Me hace sentir fuerte y feliz cuando bailo. Veo mi futuro así, voy a ser un bailarín profesional cuando sea mayor”, afirmó al noticiero estadounidense.

El pequeño de 11 años entrenará con los mejores bailarines en ABT (Foto: Archivo)

Afortunadamente esto no solamente le ha beneficiado a Anthony, sino a la escuela en donde estudia: la Academia Leap of Dance. Daniel Ajala, su fundador, ha hecho su misión en la vida, conquistar los corazones nigerianos para que aprecien esta difícil forma de arte. Ya que esta no es practicada ampliamente en el país africano.

“No quiero ser como cualquier otro tipo de danza nigeriana, que en realidad es algo de hip-hop o algo más. Solo quería traer una imagen diferente a lo que se ve o es aceptable aquí”, dijo Ajala a la estación de radio NPR.

Por lo pronto, Ajala solamente tiene 20 estudiantes, sin embargo una de sus esperanza a largo plazo es elevar el nivel de danza en su país. Ahora sus clases son gratis, ya que quiere darle la oportunidad a todos de entrar a este mundo.

“Ya sabes, en esta parte del mundo donde vivo o en Nigeria en general, el ballet no se toma como una habilidad vocacional. Es algo que la gente hace por diversión. [...] Yo no quiero que un niño me diga o diga algo como, oh, nunca tuve la oportunidad cuando era más joven. Así que solo quería crear la oportunidad para cada niño”, explicó el profesor.

Su profesor aprovechará esta oportunidad para llevar el ballet en Nigeria a nuevas alturas (Foto: REUTERS/Seun Sanni)

Es por eso que una noticia como la de Anthony ha llenado al profesor de esperanza, pues es un paso hacia el hacer que Nigeria sea reconocida internacional y profesionalmente.

“Anthony ha sido un estudiante muy dedicado. Desde el día que empezó, es alguien que si no consigue la combinación correcta, se pone a llorar en clase”, reveló Ajala.

