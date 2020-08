José Luis “El Puma” Rodríguez: “Me decepcioné de muchas personas e ideologías, prefiero hablar de Cristo”

"El Puma" Rodríguez y Susana Giménez, sobre la política y Dios

Durante una conversación en vivo con la celebridad argentina Susana Giménez realizada a través de Instagram, el artista venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez, quien ha criticado en numerosas ocasiones al régimen chavista en su país, aseguró este jueves estar “decepcionado” de muchas personas e ideologías. “Entonces ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro”, expresó.

El cantante y actor se mantuvo prudente en sus comentarios sobre política en medio de la pandemia de coronavirus que está golpeando al mundo y explicó que prefiere “hablar de Cristo y de lo que puede hacer el ser humano con Dios”.

En un momento del diálogo, la famosa actriz y presentadora de televisión hizo alusión a varios periodistas que se destacan por sus cuestionamientos al accionar de los gobernantes en la Argentina, “tipos que se atreven a todo, que no le tienen miedo a nada y creen en lo que el pueblo necesita: saber la verdad”.

“Totalmente, no quiero entrar en el área de la política porque no nos interesa. O sí nos interesa pero la miramos de soslayo”, respondió el músico, que en reiteradas ocasiones ha dedicado fuertes palabras contra el régimen chavista en su país natal.

En agosto de 2019, Susana Giménez recibió a "El Puma" en su programa de televisión en Buenos Aires y hablaron de su doble trasplante de pulmón en 2017

Y continuó: “A mí me apasiona pero me di cuenta que estaba varado en el mar con esto de tender la mano por alguien o defender a alguien. Porque me decepcioné de muchas personas, de ideologías. Entonces ni la izquierda, la derecha o el centro. El hombre se vende y tiene un precio. Entonces no me meto más en eso. Voy a hablar de Dios, de Cristo, y de lo que puede hacer el ser humano con Dios. Sin Dios es prácticamente imposible”.

Susana Giménez recordó la enfermedad pulmonar que en 2019 estuvo a punto de costarle la vida a Rodríguez y su impresionante recuperación, acompañado del fortalecimiento en sus creencias religiosas. “La fe es todo. Mueve montañas y es verdad ese dicho. Tu fe puede salvarte. A vos te salvó tu fe también, de todo lo que pasaste. Y me dijiste ‘quedate tranquila que de esto no me voy a morir'. Y yo pensé ‘qué bárbaro este hombre, Dios mío’. Y la fe es así. Y hay mucha gente que la pierde porque a veces no se les cumplen las cosas, pero bueno, hay que insistir. Yo ahora últimamente rezo todas las noches, algo que no hacía antes. Y me hace bien”.

“Orar es conversar con Dios. Como si fuera tu papá”, le explicó “El Puma”, desde su hogar en Miami, a Susana Giménez, que se mantiene aislada en Uruguay por temor a la pandemia del coronavirus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Susana Giménez reveló su conversación con Mirtha Legrand: “Está muy muy triste”

El Puma Rodríguez visitó el living de Susana Giménez tras su doble trasplante de pulmón: “Me trajeron tres veces de la muerte”

José Luis “El Puma” Rodríguez: “Maduro tiene dos formas de salir, vertical u horizontal”